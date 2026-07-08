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Đúng hôm nay 8/7, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiến thêm 1 bước trên đất Mỹ

Đinh Anh
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Đông đảo khách hàng đã đến trải nghiệm, thưởng thức những ly cà phê pha phin, cà phê sữa đá đậm đà hương vị Việt, hay các món uống sáng tạo kết hợp cà phê và nông sản Việt như cà phê trứng, cà phê cốt dừa, cà phê chuối,…

Đúng hôm nay 8/7, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiến thêm 1 bước trên đất Mỹ - Ảnh 1.

Hôm nay (8/7), Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức khai trương không gian mới tại Garland, thuộc bang Texas - khu vực kinh tế năng động, đông dân bậc nhất nước Mỹ.

Đây là khu vực tập trung nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị và điểm đến trải nghiệm văn hóa ẩm thực nổi tiếng. Sự hiện diện của của mô hình Trung Nguyên Legend tại đây giúp thương hiệu tiếp cận đông đảo cộng đồng khách quốc tế bản địa, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa cà phê Việt Nam tại Mỹ.

Từ ngày đầu mở bán, đông đảo khách hàng đã đến trải nghiệm, thưởng thức những ly cà phê pha phin, cà phê sữa đá đậm đà hương vị Việt, hay các món uống sáng tạo kết hợp cà phê và nông sản Việt như cà phê trứng, cà phê cốt dừa, cà phê chuối,…

Đúng hôm nay 8/7, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiến thêm 1 bước trên đất Mỹ - Ảnh 2.

Đông đảo khách hàng đến cửa hàng cà phê của Trung Nguyên Legend

Đây không phải là cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này tại Mỹ. Cách đây 1 tháng (ngày 1/6), Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã khai trương không gian Trung Nguyên E-Coffee tại thành phố Katy, bang Texas (Mỹ). Ngoài ra hệ thống hàng quán Trung Nguyên Legend đã có mặt tại một số bang của Mỹ như Texas, California…

Những năm gần đây, Trung Nguyên Legend liên tục mở rộng cửa hàng tại các quốc gia. Hiện thương hiệu cà phê này đang nỗ lực thực hiện kế hoạch phát triển 100 hàng quán tại Mỹ, 1.000 quán tại Trung Quốc và nhân rộng mô hình tại Australia, Canada, cùng các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, các nước Đông Nam Á, châu Á, châu Âu,… góp phần đưa cà phê, triết lý cà phê đạo đến từ Việt Nam ra toàn cầu.

Hiện nay, Trung Nguyên Legend là một trong những doanh nghiệp cà phê lớn nhất Việt Nam với hệ sinh thái gồm các thương hiệu Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên E-Coffee, G7 và nhiều dòng sản phẩm xuất khẩu. Sản phẩm của doanh nghiệp đã hiện diện tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.



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Tags

Mỹ

cà phê

ông Đặng Lê Nguyên Vũ

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