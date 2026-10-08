Đúng hôm nay - 8/10, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 2 máy bay bất ngờ chuyển hướng hạ cánh

Lý do thật sự đằng sau việc chuyến hướng bất ngờ của 2 chiếc máy bay này là gì?

Ngày 8/10, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways phát đi thông báo về việc hai chuyến bay đến Phú Quốc phải thay đổi hành trình do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, thay vì hạ cánh tại điểm đến theo kế hoạch ban đầu.

Cụ thể, hai chuyến bay bị ảnh hưởng gồm chuyến 9G1221 khởi hành từ Hà Nội đến Phú Quốc và chuyến 9G1969 thực hiện hành trình từ TP.HCM đến Phú Quốc. Theo thông báo của hãng, cả hai chuyến bay đều phải chuyển hướng và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Trong thông báo gửi hành khách, Sun PhuQuoc Airways bày tỏ sự thấu hiểu trước những bất tiện mà việc thay đổi lịch trình đột xuất có thể gây ra. Hãng đồng thời gửi lời xin lỗi, mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ hành khách. Đại diện hãng nhấn mạnh mọi quyết định điều chỉnh đều được cân nhắc kỹ lưỡng, với ưu tiên cao nhất dành cho an toàn khai thác và trải nghiệm của hành khách.

Để chủ động sắp xếp hành trình, Sun PhuQuoc Airways khuyến nghị hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay mới nhất qua email, tin nhắn SMS được gửi trực tiếp từ hãng, website và fanpage chính thức.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh khu vực Vịnh Thái Lan, nơi có đảo Phú Quốc, đang được cơ quan khí tượng cảnh báo về những hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Vịnh Thái Lan được cảnh báo có mưa dông, gió giật mạnh cấp 7–8

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 8/10, vùng biển Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7–8.

Cơ quan khí tượng cho biết tầm nhìn xa tại khu vực này thông thường trên 10 km, nhưng có thể giảm xuống chỉ còn 4–10 km khi xuất hiện mưa. Gió nhìn chung ở mức nhẹ, sóng biển cao từ 0,5–1,5 m, song trong mưa dông có khả năng vượt mức 1,5 m.

Ngoài ra, trong bản tin dự báo sóng 10 ngày phát ngày 7/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục lưu ý Vịnh Thái Lan có khả năng xuất hiện sóng lớn bất thường khi xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tại những khu vực có nhiều đảo, độ cao sóng còn có thể gia tăng cục bộ do ảnh hưởng của địa hình.

Không chỉ trong ngày 8/10, thời tiết khu vực phía Nam còn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo thông tin của Cục Khí tượng Thủy văn về xu thế thời tiết những ngày tới, Nam Bộ từ đêm 7/10 đến ngày 11/10 có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Điều này cho thấy trong ngày 9/10, du khách có kế hoạch đến Phú Quốc vẫn cần lưu ý khả năng xuất hiện những đợt mưa dông, dù thời tiết thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm.

Đối với hoạt động hàng không, mưa dông, gió giật, tầm nhìn hạn chế hoặc hiện tượng gió đứt có thể ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận và hạ cánh của máy bay.

Trong những tình huống điều kiện thời tiết tại sân bay đến không đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn, tổ lái có thể phải bay chờ, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc điều chỉnh kế hoạch bay. Đây là những phương án được tính đến nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và tổ bay.

Du khách có chuyến bay trong thời tiết xấu cần lưu ý gì?

Trước diễn biến thời tiết khó lường, những hành khách có kế hoạch bay đến hoặc rời Phú Quốc trong ngày 8–9/10 nên chủ động kiểm tra lịch trình trước khi khởi hành.

Thay vì chỉ dựa vào giờ bay trên vé, hành khách cần thường xuyên theo dõi website, ứng dụng và các kênh liên lạc chính thức của hãng. Việc giữ điện thoại hoạt động, kiểm tra email và tin nhắn sẽ giúp hành khách kịp thời nắm được những thay đổi nếu chuyến bay bị chậm, hủy hoặc điều chỉnh hành trình.

Đối với du khách có chuyến bay nối chuyến, lịch trình tham quan, đặt khách sạn hay tour du lịch ngay sau giờ hạ cánh, việc dành thêm thời gian dự phòng cũng rất cần thiết. Trường hợp chuyến bay phải chuyển hướng, hành khách nên làm theo hướng dẫn của nhân viên hàng không và xác nhận phương án di chuyển tiếp theo trước khi rời sân bay.

Đối với chuyến bay khởi hành trễ từ 4 giờ trở lên, hành khách có thể được đổi chuyến, thay đổi hành trình hoặc hoàn vé không thu phí theo chính sách của hãng. Tuy nhiên, các quyền lợi cụ thể cần được xác định theo tình trạng chuyến bay thực tế, không mặc nhiên áp dụng toàn bộ cho trường hợp máy bay đã cất cánh nhưng phải chuyển hướng.

Trong trường hợp điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến an toàn khai thác, hãng hàng không cũng có thể được miễn nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định, nhưng vẫn phải thực hiện những trách nhiệm phục vụ hành khách tương ứng.

Việc chuyến bay thay đổi hành trình có thể gây xáo trộn kế hoạch đi lại, đặc biệt với những du khách đã sắp xếp lịch trình từ trước. Tuy nhiên, an toàn vẫn là yếu tố được đặt lên hàng đầu trong hoạt động hàng không. Vì vậy, khi thời tiết diễn biến bất lợi, hành khách nên chủ động cập nhật thông tin từ hãng để có phương án di chuyển phù hợp, tránh phát sinh thêm những bất tiện không đáng có.