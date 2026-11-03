Đúng hôm nay 3/11, ông Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ mô hình hoạt động phi lợi nhuận suốt 1 thập kỷ

Tại Việt Nam, duy nhất mô hình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm được điều này.

Ngày 3/11, Fortune phối hợp với Great Place To Work công bố danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (Fortune 100 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Đông Nam Á năm 2026). Trong số các doanh nghiệp được vinh danh, Hệ thống Y tế Vinmec (thuộc tập đoàn Vingroup) đứng thứ 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp đơn vị góp mặt trong top 10 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu khu vực, cũng là hệ thống y tế duy nhất của Việt Nam vào top này.

Danh sách 51 doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam được vinh danh trong Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026 (Ảnh: Great Place To Work).

Bảng xếp hạng năm nay được xây dựng từ khảo sát hơn 1,3 triệu người lao động tại 10 quốc gia Đông Nam Á, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, gần 95.000 người tham gia khảo sát đang làm việc tại Việt Nam.

Theo công bố, có 51 doanh nghiệp đạt chứng nhận Great Place To Work tại Việt Nam được vinh danh trong danh sách năm nay, trong đó 9 đơn vị có trụ sở chính tại Việt Nam. Ngoài Vinmec, các doanh nghiệp góp mặt còn có Techcombank, DNSE, Masan Consumer Holdings và Masan High-Tech Materials, VNG, VitaDairy Việt Nam, F88, Tập đoàn Thủy sản Việt Úc và Đại học Văn Lang.

Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia là bảng xếp hạng do Fortune và Great Place To Work triển khai từ năm 2025. Việc đánh giá dựa trên phương pháp luận For All của Great Place To Work. Người lao động tham gia khảo sát bảo mật danh tính, trả lời 60 nhận định và hai câu hỏi mở về trải nghiệm tại nơi làm việc.

Doanh nghiệp được đánh giá dựa trên mức độ tích cực trong trải nghiệm của nhân viên, không chỉ ở một nhóm hay cấp bậc nhất định mà phải được chia sẻ rộng rãi giữa các vị trí và nhóm nhân khẩu học. Riêng danh sách năm 2026, doanh nghiệp còn phải đáp ứng điều kiện có từ 200 lao động trở lên tại khu vực Đông Nam Á.

Phát triển mô hình y tế hàn lâm phi lợi nhuận

Vinmec được thành lập năm 2012, do Tập đoàn Vingroup đầu tư phát triển. Đây là hệ thống y tế hàn lâm hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận duy nhất tại Việt Nam, với ba trụ cột gồm nghiên cứu, thực hành lâm sàng và đào tạo y khoa.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, hệ thống hiện có 11 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa quốc tế. Thay vì chỉ tập trung mở rộng mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh, Vinmec định hướng phát triển chuyên sâu thông qua các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - CoE).

Bốn lĩnh vực được hệ thống xác định là mũi nhọn gồm Tim mạch, Ung bướu, Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao và Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng. Mô hình này hướng tới tập trung đội ngũ chuyên gia, trang thiết bị và nguồn lực nghiên cứu vào từng chuyên ngành, qua đó nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị.

Trong hoạt động chuyên môn, Vinmec nghiên cứu và ứng dụng nhiều kỹ thuật y học hiện đại như liệu pháp tế bào gốc, tế bào miễn dịch CAR-T, công nghệ in 3D cá thể hóa trong phẫu thuật. Hệ thống cũng đầu tư các công nghệ như robot phẫu thuật Da Vinci, máy MRI 3.0 Tesla, CT 2560 lát cắt và phòng mổ Hybrid tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc phát triển theo hướng y tế chuyên sâu đặt ra yêu cầu lớn về chất lượng nguồn nhân lực, từ đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đến chuyên gia nghiên cứu và kỹ thuật viên. Đây cũng là những vị trí đòi hỏi quá trình đào tạo dài hạn, khả năng cập nhật kiến thức và phối hợp liên chuyên khoa.