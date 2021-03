Dùng gậy đánh bố đẻ đến tử vong

Ngày 7-3, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt khẩn cấp nghi phạm giết bố ruột mới xảy ra trên địa bàn.

Theo công an, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6-3, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của Công an xã Hoàng An về việc ông Nguyễn Văn Q. (SN 1956), chồng bà Nguyễn Thị N. (SN 1964, trú tại Hoàng Liên, xã Hoàng An) bị chết tại gia đình.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Văn Q. bị con trai là Nguyễn Tất Cường (SN 1988) dùng gậy đánh dẫn đến tử vong.

Hiện lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.