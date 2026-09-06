Dùng F-16 bắn hạ UAV Nga: ‘Bắn chim sẻ bằng đại bác’

GD&TĐ - Việc Ukraine sử dụng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM và AIM-9 Sidewinder để bắn hạ UAV Nga không khác gì

Theo The War Zone (TWZ), các máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Ukraine hầu như không còn tên lửa không đối không để chống lại máy bay không người lái của Nga và tình hình đang đi đến hồi bế tắc.

Tờ báo này lưu ý trong một số phi vụ đánh chặn, phi công phải dựa hoàn toàn vào pháo M61A1 Vulcan 20mm tích hợp trên máy bay chiến đấu.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-16 được sử dụng để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa hành trình và cũng có thể chống lại máy bay chiến đấu của Nga, nên chúng luôn phải được trang bị tên lửa không đối không để đề phòng chiến đấu cơ Nga đột ngột xuất hiện trong không phận.

Do đó, Không quân Ukraine hiện đang cần gấp tên lửa AIM-9 và AIM-120, cũng như các trang thiết bị phòng không bổ sung. AIM-9 và đặc biệt là AIM-120 cũng được sử dụng trong các hệ thống phòng không mặt đất của Ukraine.

Cụ thể, AMRAAM là một thành phần của hệ thống phòng không NASAMS, lá chắn bảo vệ thủ đô Kiev chống tên lửa hành trình và máy bay không người lái Nga.

Vấn đề chính là kho tên lửa AIM-120 AMRAAM và AIM-9 Sidewinder để trang bị trên tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine đã cạn sạch và họ đang đếm ngược từng giờ từng phút cho đến khi các tên lửa mới được cung cấp được lắp đặt trên đôi cánh của những chiếc máy bay này.

Tuy nhiên, câu hỏi không thể trả lời chắc chắn là những lô tên lửa bao giờ mới được cung cấp và liệu chúng có đến kịp thời trước khi Nga thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn tiếp theo hay không.

Bài báo của TWZ cho biết thêm, vấn đề chính là pháo trên máy bay không thể thay thế hoàn toàn tên lửa.

Như tác giả đã chỉ ra, phương pháp đánh chặn này tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn đáng kể, đặc biệt là vào ban đêm và khi nhắm vào các mục tiêu nhỏ.

Một điểm đáng chú ý là các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ được các nước châu Âu chuyển giao cho Ukraine đã không chứng tỏ được hiệu quả đặc biệt trong việc chống lại máy bay không người lái của Nga ngay từ những ngày đầu tiên.

Mặc dù chúng đã bắn hạ một số UAV, nhưng cũng có những trường hợp máy bay F-16 gặp nguy hiểm và bị rơi.

Nguyên nhân thứ nhất là do F-16 phải tiếp cận UAV ở cự ly gần để dùng pháo bắn, tăng nguy cơ va phải mảnh vỡ hoặc bắn trượt và đâm vào máy bay không người lái.

Nguyên nhân thứ 2 là UAV thường bay thấp và chiến đấu cơ bay cao hơn nên F-16 phải bổ nhào xuống bắn pháo, khiến máy bay có thể mất kiểm soát và đâm xuống đất.

Nguyên nhân thứ 3 là những máy bay này không có khả năng hoạt động gần đường ranh giới tiếp xúc và ngay cả trên lãnh thổ Ukraine, chúng thường xuyên bị hỏa lực phòng không của Nga tấn công, thậm chí không hiếm trường hợp bị phòng không của chính Ukraine bắn trúng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết, mặc dù sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ UAV Nga là phương án tối ưu nhưng nó lại rất đắt đỏ, không khác gì việc “Bắn chim sẻ bằng đại bác”.

Mỗi quả tên lửa không đối không tầm ngắn, dẫn đường hồng ngoại AIM-9X Sidewinder có giá khoảng 500.000 USD/quả, còn giá tên lửa tầm trung AIM-120D AMRAAM lên tới 1,1 triệu USD/quả; trong khi mỗi chiếc UAV Geran-2 là giá trên dưới 50.000 USD, còn Geran-4 là 100.000 USD.