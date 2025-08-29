Dũng D.x - quê Hưng Yên chính thức bước ra ánh sáng với "Là người Việt Nam"

Hòa vào dòng chảy yêu nước của nhiều nghệ sĩ Việt, Dũng D.x – một producer trẻ vừa chính thức ra mắt MV mới mang tên Là người Việt Nam. Khác với hình ảnh âm thầm trong phòng thu, lần này anh trực tiếp bước ra ánh sáng với vai trò ca sĩ.

Dũng D.x là nghệ sĩ trẻ đa năng, vừa có thể hát vừa sáng tác và sản xuất

Dũng D.x, sinh năm 2000 tại Hưng Yên (Thái Bình cũ), được biết đến như một producer tài năng trong giới nhạc trẻ. Anh từng góp mặt trong nhiều chương trình lớn như Anh Trai Say Hi, Rap Việt mùa 4, Our Song Việt Nam hay Minishow Dự Án Bí Mật năm ngoái của Rhyder.

Những bản hit đình đám như Chân Thành, I'm Thinking About You, SOS hay Người Tình Của Nắng đều có dấu ấn sản xuất của Dũng D.x. Ngoài ra, anh cũng là producer cho MV Ừ Thì Chia Tay của Captain Boy ft Rhyder và OST phim Bộ Tứ Báo Thủ.

Với Là người Việt Nam , nam nghệ sĩ muốn khẳng định bản thân ở vai trò ca sĩ biểu diễn, đồng thời gửi gắm lời tri ân đến các thế hệ cha ông đã chiến đấu, bảo vệ non sông và giữ gìn hòa bình cho dân tộc.

Chàng nghệ sĩ sinh năm 2000 từ Hưng Yên gửi gắm tình yêu đất nước với một sáng tác trẻ trung.

Điểm đặc biệt trong ca khúc là cách tiếp cận: Không hô hào, không khẩu hiệu mà lắng đọng, đi thẳng vào cảm xúc người nghe bằng sự chân thành. Đây như một “lát cắt cảm xúc” của thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình – nhiều cơ hội nhưng cũng đối diện không ít áp lực vô hình.

"Tôi muốn viết ca khúc này như một lời tâm tình gửi tới đất nước – không phải bằng những khẩu hiệu lớn lao mà bằng sự gần gũi, bằng ánh mắt nhìn đời sống, con người Việt Nam - đầy tình, đầy thương và rất kiên cường", Dũng D.x chia sẻ.

Để đạt sự cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật, ê-kíp đã phải trải qua vô số lần thử nghiệm, chỉnh sửa từ phối khí, thu âm cho tới hình ảnh. Có những lúc tưởng chừng bỏ cuộc nhưng chính sự kiên trì đã giúp ca khúc đạt độ “chín” vừa mộc mạc để chạm tim, vừa tinh tế để khiến người nghe dừng lại, suy ngẫm về Việt Nam và về chính mình.

Hình ảnh trong MV.

Không phải ngẫu nhiên cộng đồng nhạc trẻ gọi Dũng D.x là “producer mát tay”. Anh là người đã góp phần tạo nên bản phối hiện đại cho loạt hit của Rhyder và Caption Boy – hai gương mặt Gen Z đang để lại nhiều dấu ấn trong thị trường nhạc Việt.

Tuy nhiên, với dự án lần này, Dũng D.x không còn ẩn mình sau hậu trường. Anh trực tiếp trình diễn cùng Maxnet, 168D.a và hai giọng ca nhí Denis Bảo Thiên – Chít Bảo Ngọc. Sự kết hợp này mang lại sắc thái mới mẻ: vừa tươi trẻ, vừa gợi chiều sâu cảm xúc. Bên cạnh đó, NTK Phạm Trần Thu Hằng cũng đồng hành với vai trò quản lý dự án, thiết kế trang phục và stylist.

Rất nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam xuất hiện trong MV.

"Nếu bạn đang trẻ, đang sống trong thời bình như tôi – hy vọng bài hát này sẽ chạm vào đâu đó trong bạn. Nếu bạn là người Việt Nam – mong rằng bạn sẽ thấy chính mình trong những ca từ này." – Dũng D.x nhắn nhủ.







