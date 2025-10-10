Đừng đợi mất Zalo mới tiếc: 4 bước khóa chặt tài khoản của bạn ngay hôm nay

Với hơn 78 triệu người dùng thường xuyên, Zalo không chỉ là ứng dụng nhắn tin mà còn là "ngôi nhà số" chứa đựng vô vàn kết nối, công việc và kỷ niệm của chúng ta. Thế nhưng, giữa thời đại lừa đảo tinh vi, ngôi nhà này có thể bị "trộm ghé thăm" bất cứ lúc nào.

Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"! Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể xây dựng hàng rào bảo vệ vững chắc cho tài khoản Zalo của mình. Hãy cùng kiểm tra ngay nhé.

1. Kích hoạt "Lá chắn thép": Xác thực 2 lớp

Đây là biện pháp mạnh mẽ và quan trọng nhất. Khi bật tính năng này, bất kỳ ai (kể cả bạn) khi đăng nhập Zalo trên một thiết bị lạ đều cần thêm một mã xác nhận nữa. Tin tặc dù có biết mật khẩu cũng phải "bó tay".

Cách làm nhanh: Vào Zalo > Cá nhân > Tài khoản và bảo mật > Gạt bật Xác thực 2 lớp.

2. Tùy chỉnh quyền riêng tư

Bạn hoàn toàn có quyền quyết định ai được phép liên lạc với mình. Việc giới hạn tương tác từ người lạ sẽ giảm thiểu tối đa tin nhắn rác, lừa đảo hay các cuộc gọi làm phiền.

Trong mục "Quyền riêng tư", hãy kiểm tra:

Nhận tin nhắn từ người lạ: Tắt đi nếu bạn không muốn người lạ làm phiền.

Ai có thể gọi cho bạn: Tùy chỉnh chỉ bạn bè mới có thể gọi.

Nguồn kết bạn: Cân nhắc tắt các nguồn không cần thiết để tránh những lời mời kết bạn không mong muốn.

3. Kiểm tra "khách lạ" trong nhà: Rà soát lịch sử đăng nhập

Bạn có bao giờ kiểm tra xem tài khoản của mình đang được đăng nhập ở đâu không? Zalo cho phép bạn xem lại tất cả các thiết bị đang hoạt động và đăng xuất khỏi những nơi đáng ngờ chỉ bằng một cú chạm.

Cách làm nhanh: Vào Cá nhân > Tài khoản và bảo mật > Lịch sử đăng nhập.

Thấy thiết bị nào không phải của mình? Hãy chọn Đăng xuất ngay lập tức!

4. "Miễn dịch" với virus: Cảnh giác tuyệt đối với link lạ

Một quy tắc vàng trên không gian mạng: Không bao giờ tin vào những đường link lạ. Dù được gửi từ bạn bè (có thể tài khoản của họ đã bị hack) hay người lạ, các liên kết này có thể chứa mã độc nhắm đánh cắp thông tin hoặc phá hỏng thiết bị của bạn. Hãy luôn xác minh trước khi nhấp vào.

Cuối cùng, đừng quên cập nhật ứng dụng Zalo thường xuyên. Mỗi phiên bản mới đều đi kèm các bản vá bảo mật quan trọng, giúp tài khoản của bạn an toàn hơn.