Dừng đỗ xe tránh nắng dưới gầm cầu vượt có bị phạt không?

Bích Câu |

Người điều khiển xe ôtô có được phép đỗ xe dưới gầm cầu vượt hay không?

5 điều cần biết về quy định dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Cùng khám phá quy định dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP qua 5 câu hỏi về mức phạt và quy tắc giao thông.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt có được phép không?

Đáp án đúng là: B. Không được phép, trừ nơi có quy định cho phép

Giải thích: Khoản 4, Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định cấm dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt, trừ những nơi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh cản trở lưu thông và giảm nguy cơ tai nạn tại khu vực có kết cấu giao thông đặc thù. Vi phạm có thể bị xử phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Dừng đỗ xe tránh nắng dưới gầm cầu vượt có bị phạt không theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Đáp án đúng là: B. Bị phạt từ 2-3 triệu đồng

Giải thích: Theo khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt (trừ nơi được phép) bị phạt từ 2-3 triệu đồng. Hành vi này, kể cả để tránh nắng, là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Mức phạt tăng so với Nghị định 100/2019 nhằm răn đe, đảm bảo an toàn và trật tự giao thông tại khu vực gầm cầu vượt, nơi tiềm ẩn nguy cơ cản trở lưu thông.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Nếu dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt gây ùn tắc giao thông, tài xế bị phạt bao nhiêu và trừ bao nhiêu điểm GPLX?

Đáp án đúng là: B. 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm

Giải thích: Theo khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt gây ùn tắc giao thông bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên GPLX. Mức phạt tăng mạnh so với quy định cũ nhằm đảm bảo lưu thông thông thoáng, đặc biệt tại khu vực gầm cầu vượt, nơi dễ xảy ra ùn tắc. Quy định này khuyến khích tài xế tuân thủ nghiêm ngặt để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt trên đường cao tốc bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Đáp án đúng là: C. 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm

Giải thích: Theo khoản 7, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô dừng đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc, bao gồm gầm cầu vượt, bị phạt 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm trên GPLX. Mức phạt cao phản ánh tính chất nguy hiểm của hành vi này trên đường cao tốc, nơi tốc độ cao và lưu lượng lớn, nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Nếu dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt gây tai nạn giao thông, mức phạt là bao nhiêu theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Đáp án đúng là: C. 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm

Giải thích: Theo khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt gây tai nạn giao thông bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên GPLX. Mức phạt nghiêm khắc nhằm răn đe hành vi nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực gầm cầu vượt, nơi tai nạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn.

Tìm hiểu thêm
