Dừng đỗ xe tránh nắng dưới gầm cầu vượt có bị phạt không?

Hỏi 1: Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, dừng đỗ xe dưới gầm cầu vượt có được phép không?

A. Được phép nếu không có biển cấm sai B. Không được phép, trừ nơi có quy định cho phép đúng C. Được phép nếu xe đỗ sát lề đường sai D. Được phép trong giờ cao điểm sai