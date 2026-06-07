Đụng độ quy mô lớn giữa chiến đấu cơ Nga - Pháp trên không phận Baltic

Những cuộc đụng độ giữa máy bay chiến đấu NATO và Nga trên không phận Baltic đang trở nên thường xuyên hơn.

Các chiến đấu cơ Rafale của Pháp khi đang thực hiện nhiệm vụ của NATO tuần tra không phận các nước Baltic đã chặn bắt cùng lúc 6 máy bay Nga. Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Pháp cho biết.

Vụ chặn bắt diễn ra hôm 2/6 trong khu vực trách nhiệm của NATO trên bầu trời Biển Baltic. Để "hộ tống" máy bay Nga, Bộ chỉ huy NATO đã điều động 2 tiêm kích Rafale của Pháp thuộc đơn vị tuần tra không phận Baltic số 71, đóng tại căn cứ không quân Siauliai ở Lithuania.

Trong quá trình cất cánh, các phi công Pháp đã nhận diện bằng mắt thường 6 máy bay Nga. Chúng bao gồm các chiến đấu cơ Su-35S, Su-34 và Su-24, 1 máy bay vận tải quân sự Il-76, cùng với các máy bay trinh sát An-12 và An-30.

Tiêm kích Rafale đã nhận lệnh cất cánh đánh chặn nhóm chiến đấu cơ Nga.

Hiện Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp duy trì 4 máy bay Rafale B hai chỗ ngồi thuộc Phi đội Chiến đấu số 4 tại Lithuania, hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch Tuần tra Không phận Baltic.

Nhiệm vụ trên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của NATO, thực hiện chức năng phòng thủ then chốt nhằm bảo vệ không phận của Liên minh.

Hoạt động này diễn ra 24/7, đủ 365 ngày một năm nhờ Hệ thống Không quân Phản ứng Nhanh (QRA), cho phép tiêm kích cất cánh trong vòng vài phút để phản ứng với các mối đe dọa tiềm tàng như máy bay không xác định hoặc vi phạm không phận.

Một trong những khía cạnh chính của QRA là răn đe, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia Baltic nằm gần Nga, điều này khiến họ dễ bị tổn thương trước nhiều hành động khác nhau, bao gồm cả việc máy bay quân sự Nga bay không có bộ phát đáp hoặc không báo kế hoạch bay.

Cấu trúc của hoạt động tuần tra không phận Baltic.

Những tình huống như vậy gây ra mối đe dọa cho hàng không dân dụng và nhiệm vụ của NATO là giám sát và chặn bắt các máy bay như vậy.

Ví dụ vào năm 2023, các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Anh đã chặn bắt 50 máy bay Nga trong vòng 4 tháng, bao gồm cả máy bay ném bom và máy bay trinh sát.