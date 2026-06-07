HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đụng độ quy mô lớn giữa chiến đấu cơ Nga - Pháp trên không phận Baltic

Sao Đỏ
|

Những cuộc đụng độ giữa máy bay chiến đấu NATO và Nga trên không phận Baltic đang trở nên thường xuyên hơn.

Các chiến đấu cơ Rafale của Pháp khi đang thực hiện nhiệm vụ của NATO tuần tra không phận các nước Baltic đã chặn bắt cùng lúc 6 máy bay Nga. Thông tin này được Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Pháp cho biết.

Vụ chặn bắt diễn ra hôm 2/6 trong khu vực trách nhiệm của NATO trên bầu trời Biển Baltic. Để "hộ tống" máy bay Nga, Bộ chỉ huy NATO đã điều động 2 tiêm kích Rafale của Pháp thuộc đơn vị tuần tra không phận Baltic số 71, đóng tại căn cứ không quân Siauliai ở Lithuania.

Trong quá trình cất cánh, các phi công Pháp đã nhận diện bằng mắt thường 6 máy bay Nga. Chúng bao gồm các chiến đấu cơ Su-35S, Su-34 và Su-24, 1 máy bay vận tải quân sự Il-76, cùng với các máy bay trinh sát An-12 và An-30.

Tiêm kích Rafale đã nhận lệnh cất cánh đánh chặn nhóm chiến đấu cơ Nga.

Hiện Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp duy trì 4 máy bay Rafale B hai chỗ ngồi thuộc Phi đội Chiến đấu số 4 tại Lithuania, hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch Tuần tra Không phận Baltic.

Nhiệm vụ trên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh của NATO, thực hiện chức năng phòng thủ then chốt nhằm bảo vệ không phận của Liên minh.

Hoạt động này diễn ra 24/7, đủ 365 ngày một năm nhờ Hệ thống Không quân Phản ứng Nhanh (QRA), cho phép tiêm kích cất cánh trong vòng vài phút để phản ứng với các mối đe dọa tiềm tàng như máy bay không xác định hoặc vi phạm không phận.

Một trong những khía cạnh chính của QRA là răn đe, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia Baltic nằm gần Nga, điều này khiến họ dễ bị tổn thương trước nhiều hành động khác nhau, bao gồm cả việc máy bay quân sự Nga bay không có bộ phát đáp hoặc không báo kế hoạch bay.

Cấu trúc của hoạt động tuần tra không phận Baltic.

Những tình huống như vậy gây ra mối đe dọa cho hàng không dân dụng và nhiệm vụ của NATO là giám sát và chặn bắt các máy bay như vậy.

Ví dụ vào năm 2023, các chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Anh đã chặn bắt 50 máy bay Nga trong vòng 4 tháng, bao gồm cả máy bay ném bom và máy bay trinh sát.

Theo Militarnyi
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

Khoảnh khắc cảnh sát Campuchia đột kích biệt thự nhà tướng quân đội, bắt 27 người

00:39
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

Màn “so găng” giữa đội Đà Nẵng và Trung Quốc tại lễ hội đáng đến bậc nhất hành tinh

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại