Đụng độ Israel - Palestine: “Thùng thuốc súng” ở Trung Đông trực chờ phát nổ

Hôm qua (4/3), 6 nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha đã phản đối các vụ tấn công gần đây khiến công dân Israel, Palestine ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng thiệt mạng, đồng thời kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở đó.

Tuyên bố chung của 6 nước hối thúc chính phủ Israel đảo ngược quyết định gần đây về việc xúc tiến xây dựng hơn 7.000 khu định cư trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng và hợp pháp hóa các tiền đồn định cư.



Trong khi đó, Cao ủy Nhân quyền (OHCHR) Volker Türk kêu gọi cộng đồng quốc tế vào cuộc để giải quyết dứt điểm cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ này:

“Tình hình ở lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là một bi kịch. Trước hết, đó là bi kịch đối với người dân Palestine. Hơn nửa thế kỷ bị chiếm đóng đã dẫn đến tình trạng bị tước đoạt quyền và tài sản ngày càng mở rộng. Họ bị vi phạm nghiêm trọng các quyền con người – bao gồm cả quyền được sống. Người dân Israel cũng phải chịu đựng hoàn cảnh này – bất an, đau đớn, mất mát và sợ hãi. Họ có quyền được sống trong hòa bình, trong Nhà nước của họ - giống như người Palestine muốn sống trong một Nhà nước cuối cùng được công nhận và tồn tại”.

Trước đó, vào ngày 3/3, Đặc phái viên của Liên minh châu Âu tại Palestine, ông Sven Kuhn von Burgsdorff đã kêu gọi đưa thủ phạm các vụ bạo lực ra trước công lý, đặc biệt là vụ bạo lực liên quan đến người định cư Israel khiến người Palestine thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà, cửa hàng và xe hơi bị đốt cháy.

“Đối với chúng tôi, điều cần thiết là đảm bảo đầy đủ trách nhiệm giải trình, thủ phạm phải bị đưa ra trước công lý, những người bị mất tài sản phải được bồi thường. Điều quan trọng hơn là những người định cư bạo lực phải chấm dứt, và nếu nó tiếp tục thì sẽ không có tương lai cho nơi này. Nếu không có sự bảo vệ thường dân Palestine, họ không thể sống trong hòa bình, tự do và không thể làm việc ở đây”.

Bạo lực leo thang ở Bờ Tây bất chấp việc lãnh đạo Israel và Palestine ngày 26/2 đã gặp nhau tại Jordan và thống nhất một số giải pháp ban đầu. Hai bên đã ký một loạt thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa Israel và Palestine thời gian tới. Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do Ai Cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác về an ninh.

Bất chấp yêu cầu từ phía Palestine, các quan chức Israel vẫn kiên định không rút lại quyết định công nhận 9 tiền đồn định cư và kế hoạch xây thêm 9.500 căn nhà ở tại Bờ Tây. Tuy nhiên phía Israel đã tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tới./.