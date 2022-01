Dùng điện thoại gửi tin nhắn bôi nhọ lãnh đạo công an Lục Ngạn

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Từ Tấn (SN 1982, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tháng 12/2021, nhận được tin báo về việc có đối tượng nặc danh sử dụng sim điện thoại nhắn tin tố cáo với nội dung sai sự thật liên quan đến lãnh đạo và cán bộ Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định từ ngày 28/11 đến ngày 28/12/2021, Đoàn Từ Tấn sử dụng nhiều sim số điện thoại để gửi tin nhắn tố cáo có nội dung sai sự thật, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo và cán bộ của Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Hành vi của Tấn đã gây mất an ninh trật tự, hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng nhân dân đến cơ quan bảo vệ pháp luật.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, các tin nhắn của Tấn có nội dung tố cáo sai sự thật về một lãnh đạo và một cán bộ Công an huyện Lục Ngạn. Cụ thể, các tin nhắn cho rằng lãnh đạo và cán bộ của Công an huyện Lục Ngạn có hành vi bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn. Tin nhắn này được gửi cho nhiều lãnh đạo ban ngành của tỉnh Bắc Giang.