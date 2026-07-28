Đừng để tỷ số 7-0 “đánh lừa”, tuyển Việt Nam còn nguyên nguy cơ vấp ngã trước Indonesia

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste là màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn của tuyển Việt Nam. Nhưng trước Indonesia, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ phải bước vào một trận đấu hoàn toàn khác, nơi mọi sự chủ quan đều có thể phải trả giá.

7 bàn thắng chưa nói lên tất cả

Không nhiều người nghĩ tuyển Việt Nam lại có màn ra quân tưng bừng đến vậy ở AFF Cup 2026. Bảy bàn thắng, thế trận áp đảo từ đầu đến cuối và một lối chơi giàu năng lượng dưới thời HLV Kim Sang-sik đã mang đến rất nhiều kỳ vọng. Sau nhiều chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng được chứng kiến một đội tuyển vừa hiệu quả, vừa tạo cảm giác hứng khởi trong cách triển khai bóng.

Nhưng cũng chính chiến thắng ấy có thể trở thành "con dao hai lưỡi".

Trong bóng đá, những tỷ số đậm ở trận mở màn thường mang đến sự tự tin, nhưng đôi khi cũng dễ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh thực sự của một đội bóng. Timor Leste đơn giản chưa phải phép thử đủ lớn. Khoảng cách về trình độ giữa hai đội quá rõ ràng, khiến tuyển Việt Nam có nhiều không gian triển khai bóng, tạo sức ép và ghi bàn.

Tỷ số 7-0 chưa hẳn đã cho thấy tuyển Việt Nam không có điểm yếu.

Cần nói thêm rằng hệ thống phòng ngự của Timor Leste quả thực vẫn còn quá yếu. Có cảm giác cứ hễ dồn lên tấn công, tuyển Việt Nam lại có thể tạo ra bàn thắng, hoặc khiến khung thành đối thủ phải chao đảo.

Tuy nhiên, Indonesia sẽ hoàn toàn khác. Đội bóng xứ vạn đảo cũng khởi đầu không hề kém cạnh khi đánh bại Campuchia 5-1. Điều đáng chú ý không chỉ là tỷ số, mà còn nằm ở cách họ kiểm soát trận đấu. Indonesia tạo ra gần 20 cú dứt điểm, liên tục gây sức ép bằng tốc độ và sức mạnh của các cầu thủ nhập tịch, cho thấy họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Điều đó đồng nghĩa những khoảng trống mênh mông mà Việt Nam có được trước Timor Leste gần như sẽ không còn, hoặc ít khi xuất hiện. Mỗi pha xử lý sẽ bị gây áp lực nhanh hơn, mỗi sai lầm đều có thể bị trừng phạt.

Nói cách khác, chiến thắng 7-0 mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần hơn là chuyên môn. Nó chứng minh tuyển Việt Nam biết cách đánh bại đội yếu, nhưng chưa thể khẳng định đội bóng đã sẵn sàng vượt qua đối thủ mạnh nhất bảng đấu. Thậm chí, việc chưa lộ điểm yếu sau trận ra quân, chưa hẳn đã là điều tốt cho tuyển Việt Nam.

Khi mọi sai lầm đều phải trả giá

Một trong những điểm tích cực nhất của tuyển Việt Nam ở trận ra quân là khả năng tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, trước Indonesia, điều quan trọng có lẽ không nằm ở việc ghi được bao nhiêu bàn thắng, mà là đội tuyển có còn duy trì được sự ổn định khi chịu sức ép hay không.

Indonesia hiện sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh bậc nhất Đông Nam Á. Dàn cầu thủ nhập tịch không chỉ nâng chất lượng chuyên môn mà còn giúp đội bóng này chơi với cường độ cao trong suốt 90 phút. Họ sẵn sàng pressing quyết liệt, tranh chấp mạnh mẽ và chuyển trạng thái rất nhanh sau khi đoạt bóng. Ở trận tối qua, cả 4 ngôi sao nhập tịch gồm tiền đạo Mitchell Baker, tiền vệ Thom Haye, tiền vệ Tijjani Reijnders hay hậu vệ Sandy Walsh đều thi đấu cực kỳ hiệu quả, không hề kém cạnh những Đình Bắc, Hoàng Hên hay Xuân Son bên phía Việt Nam.

Indonesia mạnh ở khả năng kiểm soát và tranh chấp, có thể gây ra nhiều thách thức cho tuyển Việt Nam. Họ đủ khả năng để gây ra những khó khăn mà tuyển Việt Nam chưa phải đối mặt ở cuộc đọ sức với Timor Leste.

Indonesia đủ trình độ để trừng phạt những sai lầm nếu tuyển Việt Nam mắc phải.

HLV Kim Sang-sik chắc chắn hiểu rằng nếu các học trò mang tâm lý hưng phấn quá mức sau chiến thắng 7-0, nguy cơ phải trả giá là rất lớn. Indonesia không phải đối thủ để Việt Nam có thể mắc sai lầm rồi bình tĩnh sửa chữa ở những phút sau. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Thực tế, trên hành trình vô địch AFF Cup 2024, tuyển Việt Nam không chinh phục giải đấu bằng những chiến thắng quá đậm. Điều làm nên sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi đó là sự kỷ luật, khả năng kiểm soát cảm xúc và biết cách vượt qua những trận đấu khó khăn trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong đó có chiến thắng 1-0 trước chính Indonesia ở vòng bảng.

Bởi vậy, điều người hâm mộ nên chờ đợi ở cuộc đối đầu sắp tới không phải là một cơn mưa bàn thắng nữa, mà là cách tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch.

Nếu vẫn giữ được sự tỉnh táo, tính tổ chức và cường độ thi đấu như trước Timor Leste, tuyển Việt Nam có thể hướng tới chiến thắng trước Indonesia.. Ngược lại, nếu để tỷ số 7-0 tạo ra cảm giác rằng tuyển Việt Nam không có điểm yếu, đội quân của HLV KIm Sang-sik rất dễ rơi vào cái bẫy của chính mình.

Chiến thắng trước Timor Leste là sự khởi đầu hoàn hảo. Nhưng hành trình bảo vệ chức vô địch chỉ thực sự bắt đầu khi Việt Nam đối đầu Indonesia. Và đó mới là trận đấu cho thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng ở đâu trong cuộc đua đến ngôi vương AFF Cup 2026.