Đừng để một chỉ vàng làm bạn chủ quan

Mua xong một chỉ vàng trong ngày Thần Tài, nhiều người có chung một cảm giác: nhẹ nhõm. Như thể mình vừa làm điều gì đó “đúng đắn” cho tiền bạc đầu năm. Cầm miếng vàng mua từ các hệ thống lớn trên tay, cảm giác đó càng rõ ràng hơn: tài sản hữu hình, có giá trị, có thể cất giữ.

Nhưng chính cảm giác “đã làm được gì đó” này dễ khiến chúng ta chủ quan.

Một chỉ vàng là tài sản phòng thủ. Nó có thể giữ giá trong dài hạn, có thể giúp bạn đa dạng hóa một phần nhỏ danh mục. Nhưng nó không thay thế được ba nền tảng tài chính quan trọng hơn rất nhiều.

Ảnh minh hoạ

Vàng không phải bảo hiểm

Vàng không chi trả viện phí khi bạn nhập viện. Không bù đắp thu nhập khi bạn mất khả năng lao động. Không giúp gia đình duy trì tài chính nếu có rủi ro lớn xảy ra.

Bảo hiểm tồn tại để xử lý những tình huống chi phí đột biến mà tài sản tích lũy nhỏ lẻ khó gánh nổi. Nếu chưa có lớp bảo vệ này mà đã thấy “ổn rồi vì có vàng”, thì thứ đang vận hành là cảm xúc, không phải chiến lược.

Vàng không thay thế quỹ dự phòng

Quỹ khẩn cấp cần tính thanh khoản cao, sẵn sàng sử dụng ngay khi cần. Vàng có thể bán được, nhưng trong thực tế, việc mua - bán còn phụ thuộc chênh lệch giá, thời điểm, thậm chí tâm lý thị trường.

Nếu phải bán vàng chỉ vài tuần sau khi mua vì thiếu tiền mặt, rất có thể bạn chịu thiệt ngay ở khoảng chênh mua - bán. Điều đó cho thấy nền tảng dòng tiền chưa đủ vững.

Ảnh minh hoạ

Vàng không phải kế hoạch đầu tư đa dạng

Một tài sản duy nhất, dù là vàng, cổ phiếu hay bất kỳ kênh nào đều không tạo nên một hệ thống tài chính hoàn chỉnh.

Đầu tư thực sự là câu chuyện của phân bổ: bao nhiêu phần trăm tài sản ở dạng phòng thủ, bao nhiêu ở dạng tăng trưởng, bao nhiêu tiền mặt để đảm bảo linh hoạt. Một chỉ vàng có thể là một mảnh ghép, nhưng không thể là toàn bộ bức tranh.

Ngày Thần Tài dễ mang lại cảm giác mình đã “kích hoạt” tài vận cho cả năm. Nhưng giàu lên không đến từ một giao dịch tròn trịa, mà từ cấu trúc tài chính được xây dựng đều đặn: có bảo hiểm phù hợp, có quỹ dự phòng đủ dày, có kế hoạch đầu tư rõ ràng và có chiến lược tăng thu nhập.

Một chỉ vàng có thể giúp bạn an tâm. Nhưng đừng để sự an tâm đó khiến bạn nghĩ mình đã đủ an toàn.