Đừng để chiến thắng 3-1 đánh lừa: Argentina sẽ trả giá đắt trước Anh ở bán kết?

Argentina đã giành vé vào bán kết World Cup 2026 nhờ chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút. Song, cách mà họ giành chiến thắng không hề đẹp đẽ như những gì hiện trên bảng tỷ số.

Đội quân của Lionel Scaloni đã đi tiếp, nhưng màn trình diễn trước Thụy Sĩ cho thấy họ vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nếu thực sự muốn hướng tới chức vô địch. Đặc biệt, việc Argentina phải rất vất vả mới đánh bại được đối thủ ngay cả khi được chơi hơn người là điều khó có thể bỏ qua.

Chiến thắng không đẹp như những gì hiện trên bảng tỷ số

Nếu ai đó chỉ nhìn vào kết quả 3-1, họ sẽ nghĩ Argentina đã có một trận đấu áp đảo và khá dễ dàng trước Thuỵ Sĩ. Thực tế lại hoàn toàn khác.

Thụy Sĩ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, pressing quyết liệt và nhiều lần khiến hàng tiền vệ Argentina lúng túng trong việc triển khai bóng. Messi cùng các đồng đội cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức.

Thậm chí, trận đấu còn phải kéo dài sang hiệp phụ mới có thể phân định thắng thua.

Điều đáng nói hơn là Argentina được hưởng lợi từ bước ngoặt lớn khi Thụy Sĩ phải thi đấu thiếu người từ giữa hiệp hai. Với lợi thế hơn quân số, đáng ra Albiceleste phải kiểm soát thế trận dễ dàng hơn rất nhiều, buộc đối thủ liên tục lùi sâu và nhanh chóng kết liễu trận đấu.

Argentina phải chật vật mới thắng được Thuỵ Sĩ dù chơi hơn người suốt thời gian khá dài.

Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Argentina vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ. Thậm chí, Messi và các đồng đội đã trải qua những thời điểm thi đấu như gà mắc tóc.

Các pha phối hợp thiếu tốc độ, khả năng chuyển đổi trạng thái chưa đủ sắc bén và nhiều thời điểm đội bóng Nam Mỹ vẫn để đối phương tạo ra những pha phản công khiến người hâm mộ phải lo lắng.

Thực tế, bàn thắng thứ hai cho Argentina được ghi bởi Alvarez trong hiệp phụ thứ hai, chỉ đến từ một khoảnh khắc toả sáng cá nhân, sau khi thể lực của Thụy Sĩ suy giảm đáng kể. Điều này là sự khác biệt về chiều sâu đội hình nhiều hơn là một màn áp đảo về thế trận.

Argentina chưa cho thấy dáng dấp của một ứng viên số một

Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong lối chơi của Argentina. Theo Flashscore, anh được chấm 8,7 điểm, cao nhất trận dù không ghi bàn. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của số 10 trong việc điều tiết lối chơi và kết nối các tuyến.

Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề của Argentina.

Khi Messi lùi sâu để tổ chức bóng, khoảng trống phía trên chủ yếu được Julian Alvarez khai thác. Tiền đạo của Atlético Madrid tiếp tục ghi bàn và thi đấu năng nổ, nhưng cảm giác chung vẫn là Argentina chưa tạo ra được sức ép liên tục như những ứng viên vô địch thực thụ.

Cách mà Argentina vượt qua Thuỵ Sĩ là chưa thật sự thuyết phục.

Leandro Paredes và Alexis Mac Allister chơi ổn định ở tuyến giữa, song khả năng tăng tốc trận đấu hay tạo ra những pha phối hợp có tính đột biến vẫn chưa thật sự thuyết phục. Không ít lần Argentina chuyền bóng nhiều nhưng thiếu đường chuyền quyết định để xuyên phá khối phòng ngự của Thụy Sĩ.

Một đội bóng hướng tới chức vô địch cần biết cách kết liễu đối thủ khi thời cơ xuất hiện. Argentina lại để trận đấu kéo dài đến hiệp phụ và chỉ tạo được khoảng cách khi đối thủ suy giảm thể lực cũng như phải thi đấu thiếu người suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Đó không phải hình ảnh của một tập thể áp đảo và chưa phải bóng dáng thực sự của một nhà vô địch.

Rõ ràng, cách mà Argentina tiến vào bán kết là kém thuyết phục hơn so với Pháp, thậm chí cả Tây Ban Nha.

Thụy Sĩ đã chỉ ra "công thức" khiến Argentina gặp khó

Điều đáng lo nhất với Scaloni không nằm ở kết quả, mà ở cách Thụy Sĩ khiến Argentina bộc lộ những điểm yếu.

Mỗi khi bị áp sát quyết liệt ở khu trung tuyến, Argentina tỏ ra thiếu những phương án triển khai bóng đủ nhanh. Các hậu vệ biên không thường xuyên tạo được đột biến, trong khi những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cũng thiếu sự sắc sảo.

Quan trọng hơn, Argentina vẫn chưa cho thấy khả năng kiểm soát ở những thời điểm then chốt. Khi đối phương chơi quyết liệt, nhịp độ của Albiceleste cũng bị kéo chậm theo, thay vì áp đặt thế trận theo cách của một đội bóng lớn.

Nếu Thụy Sĩ còn có thể khiến Argentina gặp nhiều khó khăn như vậy, tuyển Anh chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn rất nhiều.

Nếu không cải thiện được những vấn đề của mình, Argentina hoàn toàn có thể sẽ ôm hận trước tuyển Anh.

Đội bóng của Thomas Tuchel sở hữu Jude Bellingham đang đạt phong độ rất cao, Declan Rice có khả năng đánh chặn hàng đầu, cùng những cầu thủ giàu tốc độ như Bukayo Saka hay Anthony Gordon. Họ không chỉ pressing mạnh hơn mà còn có khả năng trừng phạt đối thủ ngay trong những pha chuyển đổi trạng thái. Nên nhớ, Tam Sư còn sở hữu chân sút thượng thừa Harry Kane, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nếu Argentina tiếp tục để mất bóng ở khu vực giữa sân hoặc triển khai chậm chạp như trước Thụy Sĩ, cái giá phải trả có thể sẽ đắt hơn nhiều.

Bóng đá World Cup luôn đánh giá cao những đội biết thắng trong hoàn cảnh khó khăn. Argentina đã làm được điều đó trước Thụy Sĩ và xứng đáng có mặt ở bán kết. Nhưng chiến thắng 3-1 không nên che lấp những hạn chế vẫn tồn tại trong lối chơi của Albiceleste.

Một đội bóng vô địch không chỉ cần bản lĩnh để vượt qua những trận đấu căng thẳng, mà còn phải tạo được cảm giác áp đảo trước thời cơ thuận lợi. Argentina đã không làm được điều đó khi phải rất chật vật mới khuất phục được một Thụy Sĩ thi đấu thiếu người suốt thời gian dài.

Trước mắt Messi và các đồng đội là tuyển Anh – đối thủ có chất lượng, tốc độ và khả năng khai thác sai lầm vượt trội so với Thụy Sĩ. Nếu không cải thiện được những vấn đề của mình, chiến thắng trước Thụy Sĩ có thể chỉ là lời cảnh báo hơn là bệ phóng cho giấc mơ nâng cúp vàng.

Khi đó, viễn cảnh Argentina sụp đổ trước Tam Sư và trở thành cựu vương, cũng sẽ chẳng có gì là bất ngờ.