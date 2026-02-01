Dùng dao đâm chồng tử vong gây chấn động: Mâu thuẫn từ việc không đưa tiền lương cho vợ

Ngày 31/1, TAND tỉnh Phú Thọ thông tin trên Tiền Phong, đơn vị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Hà Thị Lai Hạ về tội “Giết người” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 16/8/2025, trước khi đi làm, anh Nguyễn Tiến D. và vợ là Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) xảy ra mâu thuẫn do anh D. không đưa tiền lương cho vợ mà muốn cho mẹ đẻ vay, nhưng không trao đổi rõ ràng với Hạ.

Tối cùng ngày, vợ chồng Hạ tham gia bữa liên hoan cùng một số công nhân làm chung tổ tại Khu công nghiệp Phú Hà. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 17/8/2025, sau khi trở về nhà, hai người tiếp tục cãi nhau liên quan đến vấn đề tiền lương của anh D.

Trong lúc bực tức, Hà Thị Lai Hạ chạy vào phòng ngủ, lấy một con dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của anh D. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ nhưng đã tử vong do mất máu cấp, vết thương thấu tim.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Hà Thị Lai Hạ 19 năm tù về tội “Giết người”.

Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.

Thời điểm đó, sự việc đã gây chấn động dư luận khi toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái chồng. Nạn nhân ôm vết thương chảy máu chạy từ trong nhà ra ngoài sân.

Hạ đuổi theo phía sau với ý định tiếp tục tấn công nhưng ông Nguyễn Tiến M. (bố đẻ anh D.) phát hiện, can ngăn và giật dao cất đi. Sau gây án, Hạ tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân. Vợ chồng Hạ lấy nhau khoảng 5 năm, có một con trai 5 tuổi và cùng làm công nhân trên địa bàn.

Khi làm việc tại cơ quan điều tra, Hạ đã khóc, nói ân hận về hành vi của mình.