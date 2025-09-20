Đừng dại nhìn xuống chân 7 mỹ nhân này nếu không muốn đi "rửa mắt"!

Theo tờ Sohu, "thượng đế vốn công bằng", nếu trời ban cho bạn 1 gương mặt đẹp như hoa, dung nhan tuyệt thế thì ắt phải trừ đi sự hoàn hảo bằng 1 vài khuyết điểm ở nơi khác. Cũng giống 7 minh tinh Cbiz này, chỉ nhìn nửa thân trên và gương mặt thì quả thực họ đều sở hữu dung mạo sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng một khi ánh mắt hạ xuống phần thân dưới, bạn sẽ phát hiện đôi chân của họ "người nào cũng có khuyết điểm chí mạng" như chân vòng kiềng, chân chữ X, đi kiễng, đi lệch… mà 1 khi mặc váy ngắn, quần short hay quần ôm sát thì tất cả đều lộ nguyên hình.

Dáng đi xiêu vẹo khập khiễng của họ khiến dân tình xứ tỷ dân cho biết phải "rửa mắt" sau khi xem vì ai mà ngờ dàn mỹ nhân Cbiz này lại có tướng đi kém đẹp như vậy.

Dương Mịch

Nhắc đến mỹ nhân có đôi chân thuộc hàng cực phẩm Cbiz, Dương Mịch là cái tên không ai có thể bỏ qua. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất chân đẹp thẳng - thon - dài" của giới giải trí xứ tỷ dân. Dù vậy, chân của Dương Mịch chỉ đẹp khi cô "bất động". Những lúc bước đi, chân của Dương Mịch lộ rõ khuyến điểm bị cong chữ X với đầu gối chụm vào trong, bàn chân và cẳng chân xoay ra ngoài. Đây là thói quen đi đứng lâu năm, gần như không thể sửa ở Dương Mịch.

Dương Mịch sở hữu đôi chân đắt giá của Cbiz

Nữ diễn viên có dáng đi chụm gối vào trong, cẳng chân hướng ra, bàn chân hướng vào như hình chữ X kém đẹp

Angelababy

Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) nổi tiếng nhờ gương mặt “nghiêng nước nghiêng thành”. Tuy nhiên, theo tờ Sohu, nhan sắc ấy chỉ hoàn hảo ở phần thân trên. Ở ngoài đời, cô cùng “hội” với Dương Mịch khi cũng sở hữu đôi chân chữ X, dáng đi chụm 2 đầu gối vào nhau, bàn chân hướng vào trong, cẳng chân xoay ra ngoài. Khi đóng phim, Angelababy nhiều lần cố gắng thay đổi sửa tướng, nhưng dáng đi lại thành loạng choạng, như chú vịt nhảy múa, khiến khán giả không khỏi bật cười.

Angelababy cũng có dáng đi chân chữ X như cô bạn thân cũ Dương Mịch

Tôn Di

Với chiều cao 1m69 và cân nặng 45kg, Tôn Di sở hữu thân hình mà bao người mơ ước. Đôi chân dài trắng nõn khiến cô trông như thiếu nữ 18, chẳng ai nghĩ "nữ hoàng phim bi" đã từng sinh con. Tuy nhiên, ngoài đời, chân Tôn Di lại gầy gò khẳng khiu như chiếc đũa, cứ di chuyển là lại lộ khuyết điểm dáng đi như… bộ xương di động. Các bước chân của Tôn Di luôn bị nhận xét cứng ngắc, như không duỗi thẳng được cẳng chân, mỗi bước như vẽ 1 vòng tròn nhìn rất khó chịu.

Chân của Tôn Di gầy nhom, không thể duỗi thẳng, bước đi xiêu vẹo

Cảnh Điềm

Với nhan sắc ngọt ngào và sang trọng, Cảnh Điềm được mệnh danh là “Phú quý hoa nhân gian”, "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Tuy nhiên, dáng đi và chạy đời thực của cô được nhận xét trông hài hước và buồn cười. Nữ diễn viên có tướng đi vểnh mông về sau, chân chữ bát. Khi mang giày cao gót, dáng đi của cô cứng ngắc, 2 hàng như robot bước đi.

Cảnh Điềm hết sang mỗi khi cô đi hay chạy

Quan Hiểu Đồng

Nữ diễn viên sinh năm 1997 được mệnh danh là "mỹ nữ gen Z có đôi chân dài triệu đô", sở hữu "vũ khí" có thể chặt đẹp mọi nữ đồng nghiệp. Thế nhưng ngoài đời thường, cô lại “tụt hạng” nhanh chóng với dáng đi chân chữ bát, không uyển chuyển duyên dáng.

Chân Quan Hiểu Đồng rất dài và thẳng tắp, nhưng dáng đi của cô lại bị đánh giá "chưa xứng tầm" với đôi chân trời ban

Tưởng Văn Lệ

Tưởng Văn Lệ nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng, thục nữ. Tuy nhiên, cô từng bị nam diễn viên Phạm Minh chê thẳng mặt dáng đi xấu: "Nhìn cô ấy thì chỉ nên nhìn mặt, đừng nhìn tướng đi nếu không bạn sẽ thất vọng đấy". Theo Phạm Minh, Tưởng Văn Lệ có dáng đi "đàn ông" hiên ngang như đại ca xã hội đen.

Nam diễn viên Phạm Minh bắt chước dáng đi chẳng khác nào “chị đại giang hồ” của Tưởng Văn Lệ

Lưu Đào

Nữ diễn viên sở hữu nét đẹp đoan trang, quý khí được ví như như thánh nữ xuyên không tới hiện đại. Tuy nhiên, Lưu Đào lại có đôi chân kém đẹp nhất Cbiz với tỷ lệ cơ thể 5-5m bị tật chân chữ bát hướng vào trong mỗi khi bước đi.

Có thể nói đôi chân và dáng đi chữ bát chính là điểm trừ lớn nhất với nhan sắc của Lưu Đào

Nguồn: Sohu, Weibo