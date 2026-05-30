Đừng dại mà xem 5 phim Trung Quốc dở nhất nửa đầu 2026!

Một nửa năm 2026 đã qua, khán giả yêu mến phim truyền hình Trung Quốc đã chứng kiến nhiều cú sốc khi các các dự án lớn được đầu tư kinh phí cao, đội ngũ diễn viên hùng hậu lại thất bại thảm hại về rating, chất lượng cũng không cao.

Sống Lại Từ Hồ Băng

Bộ phim được quảng cáo là phần 2 của Sở Kiều Truyện, tuy nhiên chất lượng thì kém hơn hẳn. Sống Lại Từ Hồ Băng càng chiếu càng bết bát, tổng lượt xem mỗi ngày chỉ đạt khoảng 5 triệu view, chỉ số của các nhân vật chính hiếm khi lọt top 10. Cả dàn diễn viên từ Lý Quân Nhuệ vai Vũ Văn Nguyệt (Gia Cát Nguyệt), Hoàng Dương Điền Điềm thể hiện vai Sở Kiều, Trương Khang Lạc vai Yến Tuân và Hạ Mộng đảm nhận nhân vật công chúa Triệu Thuần Nhi đều bị chê thậm tệ về diễn xuất cũng như cách xây dựng nhân vật.

Không những vậy, trang phục của phim rất xấu, thế tử Yến Tuân nhìn như cái bang, nữ chính Sở Kiều vừa đen vừa bẩn, ngoại hình kém thu hút. Nam chính Vũ Văn Nguyệt nhan sắc nhạt nhòa. Đoàn phim bị đánh giá có nhan sắc kém đẹp, không thu hút người xem.

Nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm diễn xuất chỉ biết trợn mắt, hơn nữa đôi mắt của cô bị đánh giá quá nhiều lòng trắng, thiếu cảm xúc và rất đơ. Thêm vào đó, thân hình của Hoàng Dương Điền Điềm nhỏ con gầy gò khiến khán giả cảm giác như một đứa trẻ trộm mặc quần áo của người lớn, cô không hề hợp với vai diễn một tướng quân, sát thủ nguy hiểm. Phim mở đầu với điểm chất lượng trên Douban là 3,2, sau đó giảm xuống chỉ còn 2,8/10 điểm.

Tình Yêu Không Có Thần Thoại

Đây là bộ phim ngôn tình hiện đại do Đường Yên và Triệu Hựu Đình đóng chính, từng được mong chờ trước khi lên sóng, nhưng hiện tại đang giữ vị trí cuối cùng trên BXH rating của kênh CCTV8.

Tình Yêu Không Có Thần Thoại bị đánh giá là thiếu tính thực tế, phủ đầy màu sắc "giả văn nghệ", từ cách kể chuyện đến nhịp phim đều mang cảm giác chậm rãi, nặng tính biểu đạt, các nhân vật trò chuyện với nhau một cách khuôn sáo thiếu sức sống.

Khán giả cảm thấy đau đầu khi các nhân vật liên tục tranh cãi, giọng nữ chính bị chói khó nghe. Diễn xuất của Đường Yên cũng không thoát khỏi chỉ trích, Đường Yên còn bị chê đội tóc giả xấu, diễn xuất một màu. Tất cả cộng hưởng nhau, đẩy người xem rời màn hình với tốc độ đáng sợ.

Tiểu Thành Đại Sự

Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh đều là diễn viên kỳ cựu nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, vì vậy không ai nghĩ phim do họ kết hợp sẽ bị chê nhiều tới như vậy. Tiểu Thành Đại Sự là câu chuyện về những cán bộ cơ sở xây dựng thành phố bị đánh giá khô khan, tình tiết thiếu điểm nhấn, các vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng bị giải quyết qua loa, thời lượng xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh ít ỏi so với nam chính Huỳnh Hiểu Minh.

Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ nét diễn lố lăng màu mè, anh muốn tạo ra một nhân vật bí thư "thân dân, chân thật" nhưng bị chê giống như một gã lưu manh, thiếu học thức. Cảnh phim giả, tình tiết gây cười thiếu tinh tế khiến tác phẩm không thu hút được người xem

Bạch Nhật Đề Đăng (tên cũ Mộ Tư Từ)

Sự kết hợp giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ từ đầu đã bị đánh giá là một nước đi sai lầm vì cả hai có ngoại hình không phù hợp với nhau, không thể tạo ra chemistry cần có của một tác phẩm ngôn tình. Khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không còn phù hợp với dòng phim cổ trang thần tượng, từ độ tuổi cho đến khí chất. Diễn xuất của cô cũng bị chê thiếu sức hút ở ánh mắt, thoại chưa ổn định và đặc biệt là chưa thuyết phục trong các cảnh khóc.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê lạm dụng bộ lọc làm đẹp quá mức. Trong loạt ảnh được các bên truyền thông tung ra nữ diễn viên có làn da láng mịn thần thái trẻ trung. Nhưng thực tế, khi xem phim dấu hiệu tuổi tác của cô lộ rõ, gương mặt có nếp nhăn và ngày càng dài khác biệt với ảnh chụp quá nhiều. Trần Phi Vũ diễn xuất một màu, gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống, không đủ sức thu hút khán giả.

Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác 2

Sau phần 1 thành công bất ngờ, phần 2 vẫn giữ nguyên được dàn diễn viên chính khiến khán giả từng hy vọng tác phẩm sẽ tiếp tục có chất lượng ổn định. Tuy nhiên, Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác 2 chỉ nhận được 5.5 điểm Douban vì nhiều nguyên nhân.

Trong phần 2, các nhân vật chính như bị "ma ám", trở nên kém thông minh hơn, hành động thiếu logic, không phù hợp với thiết kế nhân vật của họ trong mùa đầu tiên. Trong một bộ phim lấy phá án làm trọng tâm, khi các nhân vật không còn giữ được sức hút, thiếu sự nhanh nhạy thì vở kịch cũng sụp đổ. Nhiều phân đoạn phim như cái chết của các nhân vật tạo ra chỉ để thêm bi kịch, bỏ qua logic cơ bản của cốt truyện.