Dựng chuyện bị cướp vì trót lấy tiền của công ty đi đánh bạc

Thu Hiền |

Sau khi thu hộ 7,5 triệu đồng của khách hàng, một nhân viên chuyển phát ở Nghệ An đã mang toàn bộ số tiền đi đánh bạc trực tuyến và thua sạch. Lo sợ không có khả năng hoàn trả, người này dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm qua mắt cơ quan công an.

Ngày 1/5, Công an xã Văn Hiến (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Đình Hảo (SN 2004, trú xã Thuần Trung, Nghệ An) về hành vi liên quan đến đánh bạc và hoang báo tin giả.

Nguyễn Đình Hảo tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, Hảo là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa, bưu kiện. Ngày 30/4, sau khi thu hộ khách hàng số tiền 7,5 triệu đồng, Hảo không nộp về công ty theo quy định mà mang toàn bộ số tiền đi đánh bạc trực tuyến và thua sạch.

Do lo sợ không có khả năng hoàn trả, Hảo nảy sinh ý định dựng hiện trường giả, trình báo với cơ quan công an rằng mình bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường cướp tài sản nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Trong quá trình làm việc, Hảo liên tục tỏ ra lo lắng và khai bị hai nam thanh niên lạ mặt chặn đường cướp tài sản. Tuy nhiên, qua đối chiếu lời khai với các dấu vết thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm bất thường, mâu thuẫn.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Đình Hảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định vụ cướp là do Hảo tự dàn dựng nhằm đánh lừa cơ quan điều tra. Sau quá trình đấu tranh, Hảo đã thừa nhận hành vi sử dụng tiền thu hộ để đánh bạc rồi dựng chuyện bị cướp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

