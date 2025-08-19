DeepSeek hoãn ra mắt mô hình mới do vấn đề chip

Công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã phải trì hoãn việc ra mắt mô hình ngôn ngữ thế hệ mới mang tên R2 trong nhiều tháng, sau khi không thể huấn luyện mô hình này bằng chip nội địa do Huawei sản xuất.

Theo các nguồn tin thân cận, sau khi DeepSeek ra mắt mô hình R1 hồi tháng 1, giới chức Trung Quốc đã khuyến khích công ty sử dụng chip Ascend của Huawei thay cho chip của Nvidia. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã khiến DeepSeek gặp phải một số vấn đề kỹ thuật trong việc huấn luyện mô hình R2 và buộc phải trì hoãn kế hoạch ra mắt mô hình mới vào tháng 5, dẫn đến việc mất đi lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Hiện cả DeepSeek và Huawei đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Những khó khăn mà DeepSeek gặp phải cho thấy chip của Trung Quốc vẫn còn thua kém so với các đối thủ từ Mỹ trong các tác vụ quan trọng. Điều này nêu bật những thách thức mà Trung Quốc đang đối mặt trên con đường tự chủ về công nghệ.

Những người trong ngành cho biết chip của Trung Quốc gặp phải các vấn đề về độ ổn định, tốc độ kết nối giữa các chip chậm hơn và phần mềm kém hơn so với sản phẩm của Nvidia.

Ông Ritwik Gupta, một nhà nghiên cứu AI tại Đại học California, Berkeley, và cũng là người chuyên theo dõi hệ sinh thái AI của Huawei, cho rằng công ty đang phải đối mặt với "những khó khăn ban đầu" trong việc sử dụng chip Ascend cho quá trình huấn luyện.

Dù vậy, ông kỳ vọng rằng “nhà vô địch” công nghệ của Trung Quốc cuối cùng sẽ thích ứng được. Ông nói rằng việc chúng ta chưa thấy các mô hình hàng đầu được huấn luyện trên chip Huawei ngày hôm nay không có nghĩa là điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai, đó chỉ là vấn đề thời gian.