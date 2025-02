Dừng chạy Xanh SM bằng VinFast VF 8, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ bổ sung dịch vụ taxi mới, giá 16.500 đồng/km

Tháng 12/2024, công ty GSM đã công bố dừng hoàn toàn dịch vụ taxi Xanh SM Luxury bằng xe VinFast VF 8, tính từ sau tháng 2/2025. Quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo chuẩn định vị VF 8 là dòng xe cao cấp, sang trọng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trong khi dịch vụ Xanh SM Luxury chuẩn bị dừng hẳn, những ngày qua xuất hiện một dịch vụ hoàn toàn mới trên app gọi xe đó là Xanh Premium, đánh dấu bước tiến trong chiến lược đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Theo đó, đây là dịch vụ dành riêng cho xe VinFast VF e34, dòng xe mới sở hữu ngoại hình độc đáo với màu sơn 2 tone xanh – bạc và tài xế cũng có đồng phục tương ứng.

Thời điểm trước đây, chỉ có dịch vụ Xanh Car, khách đặt xe sẽ không được lựa chọn giữa VF 5 và VF e34 nhưng vẫn phải trả số tiền như nhau. Với dịch vụ mới, khách hàng có nhu cầu ngồi xe VF e34 rộng rãi hơn có thể book riêng Xanh Premium.

Hình ảnh chia sẻ từ các tài xế cho thấy, dịch vụ này có mức giá cước mới và cao hơn Xanh Car. Cụ thể, giá mở cửa từ 2 km đầu tiên có giá 34.400 đồng (giảm tới 12.000 đồng/tăng đến 27.500 đồng). Giá từ km tiếp theo đến km thứ 12: 16.500 đồng. Giá từ km thứ 13 đến km thứ 25: 16.000 đồng. Giá từ km thứ 26 trở đi có giá 14.400 đồng. Từ km thứ 3 trở đi có thể giảm tới 7.000 đồng hoặc tăng đến 11.000 đồng. Ngoài ra, giá chờ Xanh SM đưa ra là 60.000 đồng/giờ.

Xanh Car VF e34 trước đây chỉ có giá mở cửa 1 km đầu tiên là 20.000 đồng, km tiếp theo đến km thứ 25 là 15.500 đồng và từ km thứ 25 trở đi là 12.500 đồng.

Có thể thấy, dịch vụ mới này không chỉ nhắm đến đối tượng khách hàng truyền thống của dịch vụ taxi mà còn mở rộng sang phân khúc khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng và phong cách di chuyển.

Được biết, Xanh SM sẽ tiến tới chuẩn hóa và cung cấp 3 dịch vụ vận chuyển chính bằng ô tô điện, bao gồm: Economy - Tiết kiệm với dòng xe Mini Green; Standard - Tiêu chuẩn với dòng xe 4 chỗ Hero Green; Premium - Cao cấp với dòng xe Neo Green và xe 7 chỗ Limo Green. Các tài xế Xanh SM Luxury đang sử dụng xe VF 8 sẽ được tạm thời bố trí xe VF 5 hoặc VF e34 để tiếp tục làm việc.

Cũng liên quan đến dịch vụ Xanh SM, các dòng xe đang được tham gia nền tảng Xanh SM Platform gồm VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2025, Xanh SM Platform sẽ không tiếp nhận thêm các dòng xe sau tham gia Xanh SM Platform gồm: VF 6S/ VF 6 Plus, VF 7S/ VF 7 Plus ,VF 8S/ VF 8 Plus, VF 9.

Trong năm 2024, VinFast gây chú ý khi công bố áp dụng chính sách miễn phí sạc pin cho tất cả khách hàng cá nhân đã và sẽ mua xe tới hết ngày 30/6/2027.

Chính sách miễn phí sạc pin kéo dài tới hết ngày 30/6/2027, có thể mang lại lợi ích lên đến hàng trăm triệu đồng cho khách hàng VinFast. Đặc biệt, khách hàng mua xe kèm pin sẽ được sử dụng xe với chi phí “0 đồng nhiên liệu” hoàn toàn trong vòng hơn 2 năm tới.

Đối với các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe điện (bao gồm GSM), V-GREEN sẽ miễn 100% chi phí sạc pin trong khung giờ từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau, các khung giờ còn lại sẽ được giảm 50% đơn giá, kéo dài tới hết 30/6/2027.