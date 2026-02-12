HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật phải nhập viện cấp cứu

Đức Ngọc |

Dựng cây nêu đón Tết, 3 người bị điện cao thế giật phải nhập viện cấp cứu.

Tối 12-2, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người dân bị điện giật khi dựng cây nêu.

Dựng cây nêu đón Tết, 3 người bị điên giật phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Hiện trường 3 thanh niên bị điện giật khi dựng cây nêu. Ảnh: D. Châu

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, 3 thanh niên trú tại xã Diễn Châu đã cùng nhau dựng cây nêu đón Tết. Trong quá trình thực hiện, cây nêu bị vướng vào đường dây điện cao thế khiến 3 thanh niên bị điện giật, ngã xuống đường.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng ngắt điện và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cấp cứu trong tình trạng bị bỏng, tổn thương vùng đầu do ngã.

Trước đó, vào ngày 1-2, tại xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), trong quá trình dựng cây nêu đón Tết, hai vợ chồng cũng bị điện giật. Trong đó, người vợ bị bỏng điện độ 3-5 ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay phải, nguy cơ phải cắt cụt chi.

