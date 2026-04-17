Đứng cạnh Tiểu Vy lùn hơn hẳn 20cm, nhưng tiểu thư này có khuôn mặt đẹp đến mức chẳng cần chiều cao nữa

Khoảnh khắc các mỹ nhân xuất hiện chung một khung hình tại các sự kiện từ lâu đã trở thành “đặc sản” khiến dân mạng không thể rời mắt. Bởi khi họ đứng cạnh nhau, thần thái và nhan sắc của mỗi người đã đủ tạo nên một màn so kè thú vị vì không có ai bị lu mờ, mà ngược lại, mỗi người tỏa sáng theo một cách riêng.

Mới đây, khung hình chung của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và tiểu thư Hà My tại một sự kiện tại TP.HCM đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khoảnh khắc chung khung hình của Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hoa hậu Tiểu Vy và Hà My (Nguồn: @thamtushowbiz)

Cả 2 mỹ nhân xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thần thái tự tin, tạo nên một tổng thể hài hòa đến mức khó có thể chọn phe. Nếu Tiểu Vy và Thanh Thuỷ mang đến vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng chuẩn Hoa hậu thì Hà My lại ghi điểm bằng sự nhẹ nhàng, thanh lịch, toát lên khí chất lá ngọc cành vàng.

Điều thú vị khiến nhiều người bàn luận chính là sự khác biệt rõ rệt về chiều cao. Trong khi Tiểu Vy và Thanh Thuỷ cùng sở hữu chiều cao tương đương - khoảng 1m75 và nổi bật giữa đám đông thì Hà My lại có vóc dáng nhỏ nhắn hơn. Theo chia sẻ của Trí Thịt Boà, Hà My cao khoảng 1m58, đồng nghĩa với việc khoảng cách chiều cao giữa cô và 2 nàng Hậu là gần 20cm.

Tiểu Vy và Thanh Thuỷ tại sự kiện

Từ trái qua: Thanh Thuỷ, Tiểu Vy, Tường San, Hà My

Nhan sắc rạng rỡ của Hà My

Tuy nhiên, sự chênh lệch này không hề làm giảm đi sức hút của Hà My. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng cô vẫn giữ được thần thái riêng, thậm chí có phần nổi bật nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là phần cổ thanh thoát.

Phía dưới khoảnh khắc chung khung hình của dàn mỹ nhân, cư dân mạng dành hết lời khen cho cả 3 vì ai cũng xinh. “Thấy mọi người nói mới để ý. Hà My không cao nhưng cổ thì cao hơn cả mấy bạn kia”, “Cổ Hà My cao dữ vậy trời? Ai cũng xinh quá luôn”, “Gặp mấy cổ ở ngoài xinh ơi là xinh luôn, rất nổi bật luôn ấy”, “Hà My đẹp không kém Hoa hậu nhỉ?”, “Nhìn cảnh này mới thấy phụ nữ Việt Nam xinh quá”, “Tiểu Vy và Thanh Thuỷ đều là mỹ nhân hiếm có, Hà My lại toát ra khí chất lá ngọc cành vàng. Quá mê!”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Hà My có tên đầy đủ Nguyễn Hà My, sinh năm 1997, là một beauty blogger, KOL quen thuộc với cư dân mạng khi có 317k người theo dõi trên TikTok. Cô nàng gây chú ý hơn từ khi công khai chuyện tình cảm với TikToker Trí Thịt Boà (Trí Phan, sinh năm 1997).

Tháng 7/2024, Trí Phan cầu hôn Hà My và về chung một nhà, đầu tư một căn penthouse 11 tỷ đồng với nhiều nội thất hiện đại khiến dân tình trầm trồ. Đến đầu năm 2025, cặp đôi tổ chức đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng. Hiện tại, Hà My và Trí Thịt Boà vẫn cùng nhau phát triển công việc sáng tạo nội dung, influencer, trở thành cặp đôi được yêu thích nhất nhì MXH.

Hà My và Trí Thịt Boà cũng là cặp đôi có size gap khá thú vị khi chồng cao 1m85 còn vợ 1m58

Một số hình ảnh khác của Hà My

