Dừng Anh trai chông gai trong năm 2025

Sau mùa một bùng nổ của Anh trai vượt ngàn chông gai, đông đảo khán giả ngóng chờ ngày trở lại của game show trong năm 2025. Trên lý thuyết, đơn vị sản xuất đang có lực đẩy rất tốt để thu hút tài trợ và tổ chức game show. Nhưng thực tế chứng minh game show mùa 2 thường không thành công bằng mùa trước vì nhiều lý do.

Không đâu xa vời, chính Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã thất bại trong năm thứ 2 liên tiếp lên sóng. Chỉ với một năm chuẩn bị, đơn vị sản xuất game show sẽ giải bài toán khó trong khâu chuẩn bị nguồn lực, là kịch bản, nghệ sĩ tham gia và bức tranh tổng thể về âm nhạc. Mặt khác, khi khán giả chờ đợi nhất cũng là lúc tạo ra sức ép lớn nhất, thường đặt các mùa của game show lên bàn cân so sánh.

Tạm hoãn tổ chức một năm, đẩy mọi thứ "nguội" bớt trước khi hâm nóng trở lại, đây là cách Rap Việt thoát khỏi thế đường cùng để trở lại mạnh mẽ ở mùa 3.

Những game show "chết yểu"

Nhìn lại thị trường game show nhạc Việt, đã có quá nhiều trường hợp bùng nổ ở mùa đầu nhưng không duy trì được sức hút ở năm tiếp theo. Đó là The Voice, The Remix, X-Factor, Sing My Song, Rap Việt, The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) và mới nhất là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Sự hụt hơi của những game show kể trên có chung một lý do nằm ở tính bất ngờ. Với mùa đầu tiên, từng game show bày ra cho khán giả món ăn lạ, về kịch bản chương trình, thí sinh và nhiều yếu tố bổ trợ khác. Khán giả càng xem game show càng bị cuốn vào vì hồi hợp chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.

Đến mùa 2, tính mới lạ không còn. Những game show đình đám như The Voice, X-Factor thay đổi nhiều vị trí "ngồi ghế nóng", để rồi bị so sánh với thành công của mùa đầu tiên. Sing My Song, Rap Việt không duy trì sức hút ở mùa 2 vì dàn thí sinh tham dự được đánh giá không đủ hấp dẫn như năm trước.

Rap Việt mùa 2 là một kiểu thất bại điển hình vì mùa 1 thành công quá vang dội. Các khán giả đã ấn tượng sâu sắc với dàn thí sinh và các tiết mục của mùa một. Đến mùa 2, show "chết yểu" vì những so sánh trên mọi phương diện. Mặt khác, với 2 năm liên tiếp lên sóng, show khiến không ít khán giả "bội thực".

Chính Rap Việt là game show hiếm hoi kéo sức hút từ mức thấp lên đỉnh cao một lần nữa. Sau một năm tạm hoãn, Rap Việt mùa 3 có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, làm mới đội ngũ HLV, giám khảo, tuyển chọn thí sinh bài bản và thay đổi một số thể thức. Rap Việt tưởng chừng đã bị khai tử nhưng trở lại với diện mạo mới và được đón nhận trở lại.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 vẫn còn tiềm năng khai thác thương mại.

Anh tài chưa hết sốt

Quyết định tạm dừng Anh trai vượt ngàn chông gai trong năm 2025 từ đơn vị sản xuất, vừa tránh khỏi áp lực lên sóng game show mùa 2 gấp rút, vừa cơi nới thời gian để khai thác triệt để giá trị còn lại, khi mà dư âm của mùa 1 vẫn lớn, các khán giả chưa nỡ chia tay 33 Anh tài để đón nhận nhóm nghệ sĩ mới.

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi đã đi vào lịch sử game show Việt, khi là những chương trình có sức hút lớn trong thời gian lên sóng. Khi kết thúc, những người tham gia không "rã nhóm" như phần lớn game show khác, mà tiếp tục duy trì sức hút từ những hoạt động phát sinh.

Anh trai vượt ngàn chông gai đã thành công khi tổ chức loạt mini show fan meeting, giúp nghệ sĩ duy trì sức hút, sau đó đưa tất cả hội tụ trở lại để tạo nên 2 đêm Live Concert bùng nổ. Trong năm 2025, "Chông gai" tiếp tục tổ chức Concert thứ 3 ở TP.HCM. Với đà thuận lợi từ sự ủng hộ của khán giả, không bất ngờ nếu có thêm Concert thứ 4, thứ 5 ở các địa điểm khác và dàn trải đến hết năm.

Nếu sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 trong năm 2025, ngay lúc này, đơn vị sản xuất phải khởi động những công đoạn đầu tiên. Đặc thù của "Chông gai" khiến khâu tuyển chọn nghệ sĩ tham gia khó nhằn hơn bất cứ game show nào. Đó là những nghệ sĩ đa phần trên 30 tuổi và có sức hút trong lĩnh vực của họ.

Phần lớn ngôi sao sáng giá ở độ tuổi trên 30, đang nổi trên thị trường đã quy tụ ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1. Dời lại một năm, đơn vị sản xuất sẽ đỡ gánh nặng trong chuyện tìm kiếm đội ngũ Anh tài kế cận. Ít nhất là họ có thêm một năm để tính toán làm sao không rơi vào kết cục như Chị đẹp mùa 2.

Đơn vị sản xuất "Chông gai" thông báo lên sóng 2 game show mới trong năm 2025. Một trong số đó là Show It All, chương trình tìm kiếm và đào tạo nghệ sĩ với format khác hẳn Anh trai vượt ngàn chông gai, mua bản quyền từ một nhà sản xuất ở Trung Quốc.

Cũng là producer SlimV và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nhưng sự tập trung sẽ đổ dồn cho game show mới. Việc Anh trai vượt ngàn chông gai tạm dừng cũng trực tiếp đọn dường cho Show It All chào sân thuận lợi trong năm nay.