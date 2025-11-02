Đừng ai cho mỹ nhân này tồn tại ở showbiz nữa: Vô ơn coi thường khán giả, xứng đáng flop 100 năm

Bên cạnh đoạn file ghi âm liên quan tới đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ nói xấu người khác, làng giải trí Trung Quốc còn đang dậy sóng vì scandal của Bao Thượng Ân. Mới đây, cô bị tố có thái độ coi thường, không trân trọng tình cảm từ người hâm mộ, dẫn đến việc bị thoát fan (không còn là fan nữa) hàng loạt.

Bao Thượng Ân đang vướng vào khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng.

Cụ thể, mọi chuyện bắt đầu từ việc phòng làm việc của Bao Thượng Ân đăng bài tố cáo tài xế tự ý lấy quà fan tặng cũng như đồ cá nhân của nữ diễn viên, bao gồm cả đồ lót và tất để đem bán, sau đó bắt tài xế phải xin lỗi công khai. Khi thông tin này nổ ra, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích vị tài xế một cách dữ dội.

Thế nhưng không lâu sau đó, mọi chuyện đã xoay chiều khi các fan lên tiếng bênh vực tài xế. Chủ đề này thậm chí còn lên cả Hot Search Weibo. Tài xế được cho là không hề lấy bất cứ khoản tiền nào mà chỉ là thấy những món đồ fan tặng bị Bao Thượng Ân bỏ lại nên mới hỏi họ có muốn lấy lại đồ không. Đáng nói hơn, có người nhận ra trong số đó có cả đồ mình tặng cho Bao Thượng Ân, vì thế nên mọi chuyện mới trở nên vỡ lở.

Cô bị tố coi thường, không trân trọng tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.

Về phía phòng làm việc của Bao Thượng Ân, họ đã đưa ra thông tin đính chính rằng thời điểm sự việc nổ ra, đoàn phim chưa chính thức quay xong, tài xế đã tự mình xử lý đồ của nghệ sĩ mà không được ủy quyền. Dẫu vậy, thông báo này không thể thay đổi sự thật rằng hình ảnh của Bao Thượng Ân trong lòng công chúng trở nên xấu đi rất nhiều.

Vì sự việc lần này, cô còn bị đào lại việc có thái độ thiếu nghiêm túc khi đóng Anh Hùng Chí cùng Thành Nghị. Đây thực sự là một cơn khủng hoảng truyền thông và nó làm cho Bao Thượng Ân mất đi không ít đại fan (fan trung thành, chi nhiều tiền hoặc thường xuyên quay chụp nghệ sĩ).

Bao Thượng Ân xây dựng hình tượng mỹ nhân ngọt ngào, trong trẻo nhưng giờ đây, nhiều người cảm thấy bị cô lừa dối.

Hiện tại, nhiều netizen đang bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng với mỹ nhân sinh năm 2002:

- Tui mới xem Thuỷ Long Ngâm còn khen bả xinh, hôm qua nổ phốt tui cứng người. - Hết nước chấm luôn, xử lý kiểu như mấy đứa tiểu thư thượng đẳng kênh kiệu trong mấy phim não tàn luôn. Tuyệt vời. Ai bênh cô này đâu rồi, cô này thành công ép người khác rồi kìa, nhảy đầm lại đi nào. - Cô này thấy diễn cũng bình thườngg mà chưa gì đã đóng chính Thủy Long Ngâm là biết tư bản mạnh cỡ nào rồi. - Cũng giống vụ Tăng Lê, nước đi vào lòng đất. Tư bản bón tài nguyên cho sung sướng sẵn thành ra mới có cái tính hung hăng ngang ngược, suôn sẻ nên cứ có cái gì trái ý là lập tức sửng cồ lên liền, không trải qua va vấp xã hội nên thành ra không biết cách đối nhân xử thế. - Mấy cô này tư bản to, xuất phát điểm cao không sợ không có tài nguyên nên làm gì xem fan ra gì. - Khiếp, có tư bản nên muốn làm bà nội thiên hạ.

Nói thêm về Bao Thượng Ân, cô là một trong những mỹ nhân sở hữu visual nổi trội bậc nhất lứa tiểu hoa 00. Nữ diễn viên vốn được nhiều người yêu quý nhờ hình tượng ngọt ngào, lại có tài nguyên dồi dào khi góp mặt trong những dự án phim như Thiều Hoa Nhược Cẩm, Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung và cả bộ phim Thủy Long Ngâm đang phát sóng.

Bao Thượng Ân đóng vai Chung Xuân Kế trong phim Thủy Long Ngâm.

Bên cạnh đó, Bao Thượng Ân còn có 2 dự án cổ trang tiềm năng đang chờ chiếu là Nguyệt Minh Thiên Lý và Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng, cùng 1 dự án ngôn tình hiện đại đang quay là Mùa Hè Nồng Nhiệt. Tuy vậy với vụ việc lần này, các dự án phim của Bao Thượng Ân đứng trước nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn.