Đúng 7 giờ ngày mai, một tính năng sẽ được hoạt động trở lại trên VNeID, người dùng cần nắm rõ

Hà Giang
Dịch vụ này đang được tạm dừng để thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Theo thông báo trên ứng dụng VNeID, từ 17 giờ ngày 29/5 đến 7 giờ ngày 1/6, VNeID sẽ ngừng tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để Bộ Công an nâng cấp hệ thống cấp Phiếu lý lịch tư pháp và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, đến 7 giờ ngày mai (1/5), dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp chính thức được cung cấp trở lại trên ứng dụng VNeID và Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Hiện, dịch vụ này đang được tạm dừng để thực hiện chuyển đổi hệ thống.

Thông tin này cũng đã được cơ quan Công an một số tỉnh thành thông báo tới người dân. Với việc nâng cấp này, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và khuyến khích công dân không đăng ký hồ sơ trong thời gian này. Mọi thắc mắc người dân có thể liên hệ qua số điện thoại 02053.800.005 để được hướng dẫn, xử lý.

Còn tại Lai Châu, Công an tỉnh thông tin thêm, đối với các hồ sơ người dân đã nộp trước 17 giờ ngày 29/5, hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh (cũ) vẫn duy trì trong vòng 1 tháng để tiếp tục xử lý và trả kết quả.

Cách đăng ký cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Để đăng ký cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, người dân cần có tài khoản định danh cấp độ 2 và thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính

Bước 2: Chọn dịch vụ hành chính

Tại giao diện chính, người dùng chọn mục “Thủ tục hành chính” trong nhóm dịch vụ, sau đó tìm tới mục “Dịch vụ công Tư pháp” và chọn “Cấp phiếu lý lịch tư pháp”.

Bước 3: Tạo yêu cầu cấp phiếu

Tiến hành tạo mới yêu cầu, nhập đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu trên ứng dụng

Bước 4: Xác nhận hồ sơ và gửi yêu cầu

Kiểm tra kỹ thông tin đã nhập, sau đó nhấn “Gửi yêu cầu” để nộp hồ sơ điện tử đến cơ quan có thẩm quyền

Bước 5: Thanh toán lệ phí và hoàn tất thủ tục

Người dân thực hiện thanh toán lệ phí hồ sơ qua hình thức thanh toán trực tuyến và hoàn tất thủ tục.

