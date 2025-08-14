Đúng 4 ngày nữa: 2 “siêu cầu” trị giá 15.000 tỷ chính thức được khởi công, hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ đón tin vui

Hà Nội hiện đang đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án chung với các dự án đầu tư trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến, kết nối các điểm cầu (dự kiến tổ chức vào ngày 19/8 tới).

Trong các dự án lớn sắp được khởi công vào ngày 19/8 có hai dự án cầu kết nối là: Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, có tổng mức đầu tư gần 10.200 tỷ đồng; dự án cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 có tổng mức đầu tư khoảng 3.444 tỷ đồng.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Được biết, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, trong đó trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 5,4 km và tỉnh Hưng Yên khoảng 2,1 km.

Về quy mô, cầu chính vượt sông Hồng sẽ có chiều dài khoảng 680 m, bề rộng hơn 32 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Phần cầu dẫn dài khoảng 6,52 km, bề rộng khoảng 33 m. Đường dẫn đầu cầu phía Hưng Yên dài khoảng 300 m, bề rộng 33 m.

Tổng mức đầu tư cầu Ngọc Hồi là hơn 11.800 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 3 có mức đầu tư gần 10.200 tỷ đồng chuẩn bị được khởi công như nêu ở trên.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5, tăng cường kết nối giữa Thủ đô với Hưng Yên, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Đồng thời, hành trình kết nối giữa 2 địa phương sẽ được rút ngắn, thay vì phải vòng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Tuy như hiện nay.

Phối cảnh cầu Vân Phúc.

Tiếp đến là cầu Vân Phúc, đây là công trình vượt sông Hồng nối Hà Nội với tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ).

Cầu Vân Phúc có tổng chiều dài 7,7 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu.

Dự án cầu Vân Phúc được triển khai với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của nhân dân, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Cầu Ngọc Hồi và cầu Vân Phúc là hai trong 18 cầu bắc qua sông Hồng trên địa bàn Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Đến thời điểm hiện nay, TP Hà Nội đã và đang xây dựng được 10 cầu gồm: Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang và cầu Tứ Liên (đang xây dựng).

Còn lại, 8 cây cầu đang được thành phố từng bước huy động các nguồn vốn để thực hiện, chuẩn bị khởi công bao gồm: Cầu Ngọc Hồi và cầu Vân Phúc (19/8 sắp tới), cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát, cầu Thăng Long mới, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, cầu Phú Xuyên.



