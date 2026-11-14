Đúng 3 tuần nữa, hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chính thức khai thác đường bay từ TP.HCM đến 'thiên đường nơi hạ giới'

Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ triển khai 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Vietjet, dự kiến khai thác hành trình TP.HCM – Maldives từ ngày 5/12/2026 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, quá cảnh tại Colombo (Sri Lanka). Tuyến bay mới mở thêm kết nối từ Việt Nam đến quốc đảo nổi tiếng với những bãi biển xanh ngọc, đảo san hô và hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp giữa Ấn Độ Dương.

Theo thông tin từ Vietjet, hãng đã mở bán vé hành trình TP.HCM – Maldives từ ngày 8/10. Các chuyến bay dự kiến được khai thác vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần bằng máy bay Airbus A320.

Ở chiều đi, máy bay khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 7h05, hạ cánh tại Colombo, Sri Lanka lúc 10h50. Sau thời gian nối chuyến, hành khách tiếp tục bay từ Colombo lúc 12h15 và đến sân bay quốc tế Malé của Maldives lúc 13h10.

Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Maldives lúc 14h10, đến Colombo lúc 16h05, sau đó tiếp tục hành trình về TP.HCM lúc 17h05 và hạ cánh lúc 23h50 cùng ngày. Như vậy, hành trình được tổ chức qua điểm trung chuyển tại Sri Lanka, thay vì khai thác chuyến bay thẳng giữa TP.HCM và Maldives.

Đáng chú ý, Vietjet không chỉ mở bán vé cho hành trình TP.HCM – Maldives mà còn cung cấp vé trên các chặng TP.HCM – Sri Lanka và Sri Lanka – Maldives. Với cách tổ chức này, hành khách có thể kết hợp khám phá hai quốc gia Nam Á trong cùng một chuyến đi, thay vì chỉ lựa chọn Maldives làm điểm đến cuối cùng.

Theo ghi nhận trên website bán vé, chặng TPHCM - Colombo có vé hạng Deluxe khoảng 3 triệu đồng, đã gồm thuế, phí. Chặng Colombo - Malé có giá khoảng 4,8-5,2 triệu đồng, tùy hạng Eco hoặc Deluxe. Tổng chi phí vé một chiều cho hành trình TPHCM - Maldives khoảng 8 triệu đồng.

Trước đây, hành khách Việt Nam thường nối chuyến qua Singapore, Malaysia hoặc Thái Lan để đến Maldives. Tổng chi phí giá vé máy bay có thể lên đến 10-13 triệu đồng/người, tùy thời điểm. Như vậy, phương án qua Colombo có chi phí thấp hơn phương án qua Singapore.

Maldives là quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, phía tây nam Sri Lanka và Ấn Độ. Quốc gia này gồm hàng nghìn đảo san hô, phân bố thành các cụm đảo vòng san hô (atoll), với địa hình đặc trưng là những dải cát trắng, đầm phá và vùng biển có màu xanh ngọc. Thủ đô Malé là trung tâm hành chính, kinh tế và cũng là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của đất nước.

Khác với nhiều nền kinh tế có cơ cấu sản xuất đa dạng, Maldives phụ thuộc đáng kể vào du lịch và các ngành dịch vụ liên quan. Theo số liệu của Cục Thống kê Maldives, du lịch đóng góp khoảng 22,7% GDP năm 2024, là ngành kinh tế đơn lẻ lớn nhất của quốc gia này. Hoạt động du lịch cũng kéo theo nhu cầu phát triển trong các lĩnh vực vận tải, lưu trú, bán lẻ và xây dựng.

Sức hút của ngành du lịch Maldives thể hiện qua lượng khách quốc tế liên tục tăng. Năm 2025, quốc gia này đón khoảng 2,25 triệu lượt khách, tăng 9,8% so với năm trước và lập mức cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu du lịch năm 2025 được dự báo vượt 5,4 tỷ USD, theo cơ quan xúc tiến du lịch Maldives.

Maldives nổi tiếng với mô hình nghỉ dưỡng trên các đảo riêng biệt, nơi nhiều khu resort được xây dựng sát bờ biển hoặc trên mặt nước. Du khách đến đây thường lựa chọn các hoạt động như lặn biển ngắm san hô, khám phá hệ sinh thái đại dương, chèo thuyền, nghỉ dưỡng tại biệt thự trên biển và trải nghiệm các dịch vụ cao cấp.

Bên cạnh phân khúc resort sang trọng, quốc đảo này cũng phát triển nhà nghỉ và cơ sở lưu trú trên các đảo có dân cư, mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách.

Việc mở hành trình mới diễn ra trong bối cảnh Maldives tiếp tục thu hút các hãng hàng không quốc tế nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường du lịch.

Theo số liệu của Bộ Du lịch Maldives, tính đến ngày 4/10/2026, quốc gia này đã đón hơn 1,62 triệu lượt khách quốc tế trong năm. Các khu nghỉ dưỡng vẫn là loại hình lưu trú phổ biến nhất, chiếm khoảng 73% lượng khách tính đến thời điểm thống kê.

Về phía Vietjet, hãng cho biết đường bay mới sẽ tạo thêm lựa chọn di chuyển cho du khách Việt Nam đến Maldives, đồng thời mở rộng khả năng kết nối hành khách từ quốc đảo này đến TP.HCM – trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch lớn của Việt Nam.