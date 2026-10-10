Đúng 10/10, bảo tàng thế giới cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt

Sự kiện này diễn ra sẽ tạo thêm lựa chọn cho du khách bên cạnh các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa cà phê và trải nghiệm kiến trúc của bảo tàng.

Ngày mai (10/10), tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Triển lãm tranh lụa “Sợi tơ Cao nguyên” sẽ chính thức khai mạc.

Sự kiện sẽ giới thiệu 39 tác phẩm của 11 họa sĩ thuộc Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk. Các bức tranh được sáng tác trong những năm gần đây, khai thác hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa và ký ức về vùng đất Tây Nguyên.

Tranh lụa là chất liệu truyền thống của hội họa Việt Nam, nổi bật với bề mặt mềm mại, những lớp màu trong và khả năng tạo sắc độ nhẹ nhàng. Qua chất liệu này, các họa sĩ thể hiện những góc nhìn riêng về cao nguyên, từ cảnh sắc thiên nhiên đến đời sống và những trải nghiệm gắn với vùng đất mình sinh sống.

Theo giới thiệu của ban tổ chức, mỗi tác phẩm mang một sắc thái và câu chuyện riêng. Khi đặt cạnh nhau, các tác phẩm tạo nên bức tranh đa chiều về Tây Nguyên, kết nối những cảm nhận cá nhân về con người, thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Việc đưa tranh lụa đến không gian này tạo thêm lựa chọn cho du khách bên cạnh các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa cà phê và trải nghiệm kiến trúc của bảo tàng.

Theo đó, Bảo tàng Thế giới Cà phê do Tập đoàn Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng, gắn với định hướng phát triển Buôn Ma Thuột thành điểm đến của văn hóa cà phê. Công trình có quy mô gần 2 ha, chính thức đi vào hoạt động ngày 23/11/2018.

Bảo tàng nằm trong khuôn viên dự án Thành phố Cà phê, trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Công trình được biết đến với kiến trúc lấy cảm hứng từ nhà dài của người Ê Đê và những nét đặc trưng trong kiến trúc Tây Nguyên. Các khối nhà có đường cong uốn lượn, tạo hình khối mở, kết nối không gian trưng bày với cảnh quan xung quanh.

Khác với mô hình bảo tàng chỉ tập trung vào hiện vật, nơi đây được định hướng kết hợp nhiều hoạt động, gồm trưng bày, triển lãm, thư viện ánh sáng, thưởng lãm cà phê và hội thảo. Theo giới thiệu của đơn vị quản lý, bảo tàng hướng đến trải nghiệm tương tác, giúp khách tham quan tìm hiểu văn hóa cà phê thông qua nhiều giác quan.

Bên cạnh kiến trúc, bộ sưu tập hiện vật liên quan đến lịch sử và văn hóa cà phê là một điểm đáng chú ý. Hiện bảo tàng có bộ sưu tập khoảng 10.000 hiện vật được đưa về từ Bảo tàng Jens Burg ở Hamburg, Đức, cùng nhiều dụng cụ sản xuất và chế biến cà phê của người Việt.

Không gian bên trong Bảo tàng Thế giới Cà phê

Bảo tàng là một trong những dự án văn hóa gắn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Trung Nguyên. Thông qua công trình này, Trung Nguyên Legend hướng đến việc giới thiệu lịch sử, văn hóa cà phê Việt Nam trong mối liên hệ với các nền văn minh cà phê trên thế giới.