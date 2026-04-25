Dùng 1 bó hoa tán 5 cô gái đều thất bại, thanh niên trút giận "đánh giá 1 sao" shipper

Một vụ việc dở khóc dở cười gần đây đang được lan truyền trên MXH Trung Quốc. Theo đó, mới đây, mạng xã hội xôn xao trước sự việc một nam thanh niên ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đặt mua đúng một bó hoa nhưng lại yêu cầu giao lần lượt cho 5 cô gái khác nhau. Đáng tiếc là cả 5 lần tỏ tình "tiết kiệm" này đều nhận về cái kết đắng, và người gánh chịu hậu quả cuối cùng lại là một nhân viên giao hàng tội nghiệp.

Theo lời kể của anh Cận - shipper giao hàng nhận đơn hàng "bất ổn" này, sự việc bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng. Nam khách hàng đặt dịch vụ giao một bó hoa tươi đến cho một cô gái. Tuy nhiên, ngay khi anh Cận vừa đọc tên người gửi, cô gái đầu tiên đã dứt khoát từ chối nhận quà. Bất đắc dĩ, anh đành liên hệ lại với người đặt để báo cáo tình hình. Thay vì hủy đơn hay ngượng ngùng, vị khách nam thản nhiên cung cấp một địa chỉ mới và yêu cầu anh Cận mang chính bó hoa đó đi tặng "mục tiêu" thứ hai.

Anh Cận chia sẻ bản thân lúc đó cảm thấy vô cùng bối rối và cạn lời trước cách tán gái "bá đạo" của khách hàng. Khi bó hoa được mang đến địa chỉ tiếp theo, cô gái thứ hai thậm chí còn phản ứng gay gắt hơn khi ném thẳng bó hoa ra ngoài. Hành trình đi giao hoa chưa dừng lại ở đó khi vị khách nam kiên trì đưa thêm địa chỉ thứ ba rồi thứ tư. Kết quả không có gì bất ngờ khi cả hai cô gái này cũng thẳng thừng cự tuyệt. Đến người thứ năm, số điện thoại của cô gái thậm chí còn không thể kết nối được.

Việc bị phũ liên tiếp 5 lần chỉ với một bó hoa trong ngày 8/3 dường như đã khiến nam thanh niên bẽ mặt và vô cùng tức giận. Tuy nhiên, thay vì tự nhìn nhận lại chiến thuật "rải thính" kém duyên của mình, anh ta lại đổ hết mọi bực tức lên đầu anh Cận. Vị khách này đã viện cớ chất lượng dịch vụ kém để từ từ chối thanh toán tiền công chạy ship, đồng thời thẳng tay để lại đánh giá "1 sao" trên ứng dụng với lý do thái độ của nhân viên giao hàng không tốt.

Câu chuyện tréo ngoe này sau khi được chia sẻ đã lập tức thu hút làn sóng bàn tán sôi nổi từ cộng đồng mạng, đa phần đều ngán ngẩm trước cách hành xử kỳ quặc của nam thanh niên và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với ngày làm việc xui xẻo của anh shipper.

Theo Sina