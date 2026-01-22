Dụi mắt không nhận ra Ánh Viên, sao lại ra nông nỗi này?

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với đông đảo người hâm mộ, có độ nhận diện công chúng cao khi là huyền thoại làng bơi lội Việt Nam, cô gái nhiều lần được đưa vào sách giáo khoa với loạt thành tích cực khủng. Hậu giải nghệ, Ánh Viên tiếp tục gây sốt với màn "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình, ngày càng xinh đẹp cuốn hút. Đang gây sốt với hình tượng mỹ nữ với nụ cười toả nắng thì mới đây, Ánh Viên khiến không ít netizen đã phải… dụi mắt liên tục khi cật nhập ảnh trên MXH với trạng thái quá khác lạ.

Trong ảnh, Ánh Viên để lộ gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, da sạm đi trông thấy, thần thái đờ đẫn khác hẳn hình ảnh "tiểu tiên cá" quen thuộc ngày nào. Nhiều người còn không tin đây là Ánh Viên, thậm chí lo lắng hỏi han: "Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy?"

Ánh Viên lộ vẻ mệt mỏi, xuống sắc cỡ này bảo sao netizen giật mình

Nhưng khoan đã! Hoá ra tất cả chỉ là một màn tự troll cực mặn của chính chủ.

Trong bức ảnh đầu tiên, Ánh Viên cố tình xuất hiện với diện mạo kém sắc, gương mặt thiếu sức sống và chú thích hài hước: "Một ngày không đi bơi…" - đủ để netizen hoang mang tột độ. Tuy nhiên, sang bức ảnh tiếp theo, mọi thứ "quay xe" 180 độ. Chỉ sau ít phút xuống nước, làn da cô hồng hào hơn, nụ cười rạng rỡ trở lại, thần thái tươi tắn đúng chuẩn vận động viên bơi lội.

Chưa dừng lại ở đó, Ánh Viên còn khiến dân mạng bật cười với màn "biến hình" cuối cùng: từ cô gái đời thường trở thành "tiên cá toả hào quang", đầy năng lượng và xinh đẹp, đúng với hình ảnh đã gắn liền với tên tuổi của cô suốt nhiều năm.

Hoá ra, không phải nhan sắc xuống dốc hay có biến gì nghiêm trọng, mà đơn giản đây chỉ là cách Ánh Viên pha trò, tự trêu chọc bản thân và nhấn mạnh một điều quen mà lạ: với cô, bơi lội không chỉ là đam mê mà còn là "liều thuốc hồi sinh" cho tinh thần và thần thái.

Màn troll nhẹ nhàng nhưng cực duyên này nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận thích thú. Nhiều netizen vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không quên khen: "Ánh Viên đúng là không bơi thì thôi, đã bơi là auto xinh!".