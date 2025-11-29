Ducati Panigale V4 - Siêu mô tô Hoàng Kim Khánh và Minh Nhựa sở hữu có bản mới về Việt Nam: Cải tiến khí động học, công nghệ, thiết kế chuẩn MotoGP

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc Ducati Panigale V4 2025 đầu tiên vừa về Việt Nam, thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe hai bánh. Trên fanpage chính thức của Ducati Việt Nam cũng đã công bố những hình ảnh đầu tiên về chiếc siêu mô tô đời mới này.

Chiếc Ducati Panigale V4 2025 đầu tiên tại Việt Nam được hãng đăng tải. Ảnh: Ducati Việt Nam

Ducati Panigale V4 2025 mang đến những cải tiến toàn diện về thiết kế, khí động học và công nghệ, tiệm cận hơn với tinh thần đường đua MotoGP. Xe nổi bật với triết lý khí động học mới, tổng thể hài hòa, liền mạch, loại bỏ hốc gió truyền thống và thay bằng cụm đèn LED lớn tích hợp dải định vị chữ V đặc trưng, đồng thời kiêm luôn xi-nhan, giúp phần đầu gọn gàng, hiện đại.

Đầu xe được nâng cao 25 mm, mở không gian cho cửa hút gió trung tâm đặt dưới đèn pha và bộ quây trước. Bộ quây mới giảm lực cản 4% và tăng khả năng bảo vệ người lái ở tốc độ cao. Hệ thống cánh gió kép tiêu chuẩn gia tăng lực ép xuống mặt đường, giúp xe ổn định hơn khi tăng tốc và vào cua gắt. Bộ quây được điều chỉnh lùi về phía bánh trước để nâng cao linh hoạt, trong khi chắn bùn được thiết kế tối ưu làm mát cho động cơ và hệ thống phanh, giữ nguyên dáng hầm hố, cơ bắp đặc trưng của Panigale.

Đầu xe Panigale V4 2025 với đèn LED chữ V hiện đại và khí động học tối ưu. Ảnh: Facebook

Khung xe và bộ quây mới cũng cải thiện trải nghiệm lái, đặc biệt ở tốc độ cao. Các chi tiết được nâng cấp vừa giảm lực cản, vừa tăng hiệu quả làm mát động cơ, giúp Panigale V4 2025 duy trì phong thái thể thao nhưng linh hoạt và dễ kiểm soát hơn. Người lái dễ cảm nhận sự ổn định và tự tin trong mọi tình huống vận hành.

Yên xe mở rộng, mang lại không gian thoải mái khi núp gió hoặc thay đổi trọng tâm vào cua. Bình xăng thiết kế lại ôm sát mũ bảo hiểm, hỗ trợ tư thế lái chuyên nghiệp. Gác chân hạ 10 mm, tăng khoảng sáng gầm, giảm sức cản không khí và cải thiện khả năng nghiêng xe.

Yên và bình xăng ôm sát người lái, tối ưu tư thế lái. Ảnh: Facebook

Bên dưới lớp quây khí động học, khung xe gần như tương tự Desmosedici GP, kết hợp gắp đôi Hollow Symmetrical Swingarm rỗng nhẹ, giảm độ cứng ngang 37%, giúp bánh sau bám đường tốt hơn khi thoát cua và tăng độ nhạy khi tăng tốc. Hệ thống hiển thị kỹ thuật số 6,9 inch lấy cảm hứng từ MotoGP cung cấp đầy đủ thông số như g-Meter, Power & Torque hay Lean angle, tối ưu trải nghiệm lái trên đường đua cũng như di chuyển hàng ngày.

Panigale V4 2025 trang bị động cơ Desmosedici Stradale V4 90° 1.103 cc, sản sinh 216 mã lực và 121 Nm. Phiên bản với ống xả Ducati Performance hợp tác Akrapovic có thể đạt 228 mã lực, tiệm cận hiệu suất các superbike thương mại cao cấp nhất.

Gắp đôi và bánh sau tăng độ bám và phản hồi nhạy khi thoát cua. Ảnh: Ducati Việt Nam

Những thay đổi về khung, yên, bình xăng, gác chân cùng cải tiến khí động học giúp xe vận hành ổn định, linh hoạt, vừa giữ tinh thần đường đua vừa phù hợp di chuyển hàng ngày. Sự xuất hiện của Panigale V4 2025 đầu tiên tại Việt Nam nhanh chóng tạo làn sóng quan tâm trong cộng đồng PKL, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái đỉnh cao và trở thành một trong những mẫu superbike đáng chú ý nhất thị trường.

Hai chiếc Ducati Panigale V4 của 2 tay chơi Minh Nhựa và Hoàng Kim Khánh. Ảnh: S/T

Ducati Panigale V4 là dòng mô tô được nhiều đại gia và tay chơi xe Việt Nam thèm khát và sở hữu. Trong đó, hai cái tên tiêu biểu nhất sở hữu dòng xe này là Minh Nhựa và Hoàng Kim Khánh. Cả hai tay chơi này đều sở hữu cho mình một chiếc Panigale V4 trong năm 2021.