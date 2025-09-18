Ducati Diavel V4 RS ra mắt: Siêu mô tô tăng tốc nhanh như Bugatti Veyron, giá quy đổi từ 1,2 tỷ đồng

Ducati Diavel V4 RS. Ảnh: Ducati

Ducati vừa giới thiệu mẫu Diavel V4 RS đời mới nhất. Đây là mẫu xe Ducati sản xuất hàng loạt tăng tốc nhanh nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Diavel V4 RS có thể tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 2,5 giây, tương đương mẫu hypercar Bugatti Veyron. Kết quả được ghi nhận sau khi tay đua Marc Márquez thực hiện.

Trái tim của Diavel V4 RS là động cơ Desmosedici Stradale V-4, dung tích 1.103 cc. Với hệ thống điều khiển van desmodromic và thứ tự đánh lửa Twin Pulse, động cơ bốn xi-lanh này đạt tiêu chuẩn Euro 5+ và được trang bị bộ lọc khí Sprintfilter P08 có độ thẩm thấu cao, cho phép sản sinh công suất 182 mã lực.

Sức mạnh được truyền qua bộ ly hợp khô STM-EVO SBK được gia công từ nhôm phôi, với cấu hình lò xo và bộ chống trượt đặc biệt giúp xe vận hành êm ái hơn khi phanh và vào số. Để giảm nhiệt động cơ khi dừng xe, dãy xi-lanh sau sẽ được vô hiệu hóa khi động cơ ở chế độ trung tính và nhiệt độ nước làm mát trên 70 độ C.

Động cơ 1.103cc, công suất 182 mã lực. Ảnh: Ducati

Diavel V4 RS được trang bị đầy đủ hệ thống điện tử, với ba chế độ công suất được hiệu chỉnh chuyên biệt và bốn chế độ lái – Đua, Thể thao, Du lịch và Mưa. Các chế độ công suất là Cao, áp dụng cho chế độ Thể thao và Đua với phản ứng ga mạnh mẽ, Trung bình cho chế độ Du lịch với bướm ga mượt mà hơn, và Thấp cho chế độ Mưa, công suất giới hạn ở mức 114 mã lực.

Gói điện tử bao gồm đồ họa bảng điều khiển mới với màn hình mở đầu dành riêng cho từng mẫu xe. Trên màn hình chính ở chế độ Đua, một bảng điều khiển với chức năng tương tự như chế độ Thông tin Đường đua trên Panigale V4 và Streetfighter V4 sẽ được hiển thị.

Hệ thống hỗ trợ lái Ducati Power Launch (DPL) mới cũng có ba cấp độ. Tùy thuộc vào cấp độ được chọn, người lái sẽ vào số một và mở bướm ga, đồng thời điều chỉnh độ nhả côn, trong khi hệ thống giữ động cơ ở vòng tua máy tối ưu dựa trên mức DPL đã chọn để đạt công suất tối đa.

Siêu mô-tô có thể tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 2,5 giây. Ảnh: Ducati

Diavel V4 RS được trang bị lốp Diablo Rosso IV mới của Pirelli, với kích thước 240/45, mang lại cho chiếc roadster cơ bắp này độ bám đường tuyệt vời khi tăng tốc và phản hồi lực bám giữa cua với độ nghiêng trung tính hơn.

Hệ thống treo upside down đến Ohlins NIX30 có đường kính 48mm, cùng giảm xóc đơn STX46 ở phía sau, cả hai đều có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống phanh của Diavel V4 RS được lấy trực tiếp từ siêu mô tô Panigale V4, với

đĩa phanh đường kính 330mm và kẹp phanh Brembo Stylema monobloc ở phía trước, cùng đĩa phanh đơn 265mm được kẹp bởi kẹp phanh Brembo dạng nổi ở phía sau. Diavel V4 RS nhẹ hơn 3kg so với phiên bản Diavel V4 tiêu chuẩn (236kg) nhờ bổ sung các chi tiết sợi carbon và titan, cùng với việc lắp đặt pin lithium-ion trọng lượng nhẹ.

Diavel V4 RS sẽ có mặt tại châu Âu từ tháng 12/2025. Giá bán tại quê nhà Italy là 38.990 EUR, tương đương từ 1,2 tỷ đồng.

Một số hình ảnh Ducati Diavel V4 RS:

Theo Ducati