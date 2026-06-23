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Đức triển khai 5.000 binh sĩ đến biên giới Belarus

Hoàng Vân
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Ngày 22/6, Avia-pro đưa tin, Chính phủ Đức sẽ triển khai quy mô lớn lực lượng vũ trang của mình gần biên giới với Cộng hòa Belarus.

Binh sĩ quân đội Đức.

Theo tờ báo Bild có ảnh hưởng lớn của Đức, một lữ đoàn riêng biệt của Bundeswehr (quân đội Đức) gồm 5.000 binh sĩ sẽ được triển khai thường trực tại Lithuania.

Nhóm quân nhân này được thành lập như một phần của chiến lược răn đe mới và sẽ sẵn sàng tiến hành các hoạt động chiến đấu trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương vào cuối năm 2027.

Lữ đoàn Đức được triển khai sẽ đóng quân ở vị trí gần lãnh thổ Belarus.

Để hỗ trợ sự hiện diện lâu dài của một lượng lớn binh sĩ nước ngoài như vậy, việc xây dựng quy mô lớn các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự chuyên dụng đã được bắt đầu ở Lithuania.

Nhiều tòa nhà dân cư hiện đại, trường học mới và bệnh viện chuyên khoa dành cho gia đình quân nhân đang được xây dựng tại những khu vực mà các đơn vị sẽ đóng quân.

Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của đất nước, toàn bộ một lữ đoàn của quân đội Đức sẽ đóng quân thường trực bên ngoài lãnh thổ nước này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Belarus và Nga tuyên bố việc tập trung lực lượng NATO gần biên giới chung của Liên minh Nhà nước sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng.

Cả Belarus và Nga đang theo dõi sát sao hoạt động của các đơn vị nước ngoài và tính toán những rủi ro này vào kế hoạch quốc phòng của mình.

Theo Avia-pro
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