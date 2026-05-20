Đức Thịnh nhắn nhủ vợ: "Thanh Thúy ơi, sau 18 năm anh đã cũ và mốc meo rồi nhưng em hãy thương anh"

Hôm qua (19/5), đoàn phim Trùm Sò đã có buổi giao lưu cùng sinh viên tại Trường Đại học Hoa Sen (TP.HCM). Đáng chú ý, đây cũng là dịp đặc biệt khi đạo diễn kiêm diễn viên chính của phim – Đức Thịnh – cùng bà xã Thanh Thúy kỷ niệm 18 năm ngày cưới.

Tại đây, cặp đôi nghệ sĩ đã chia sẻ về hành trình hôn nhân gần hai thập kỷ. Nhìn lại chặng đường đã qua, Thanh Thúy dành những lời đầy tình cảm cho chồng. Nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ sự biết ơn vì quyết định chọn Đức Thịnh làm bạn đời.

Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy.

Thanh Thúy tại sự kiện giao lưu.

Cô nói: “Tôi cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một sự lựa chọn khôn ngoan, đó là chọn anh Đức Thịnh giữa rất nhiều người đàn ông từng bày tỏ tình cảm với tôi. Là con gái, đôi khi mình có thể không đủ tỉnh táo trước sự săn đón của những người ga lăng, đẹp trai hơn anh nữa. Nhưng ông trời đã khiến tôi đi đến quyết định chọn anh. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy đó là quyết định rất đúng và tôi biết ơn điều đó".

Đạo diễn Đức Thịnh.

Về phía Đức Thịnh, anh cũng bày tỏ cảm xúc một cách hài hước nhưng vô cùng chân thành. Nam đạo diễn nhắn nhủ tới người bạn đời: “Thúy ơi, sau 18 năm anh đã cũ và mốc meo rồi, không còn quyến rũ, hấp dẫn em như ngày đầu nữa. Tuy nhiên, em hãy thương anh như thương một món đồ đã cùng em đi qua bao thăng trầm, năm tháng chia ngọt sẻ bùi để cảm nhận được sự vô giá của những giá trị cũ".

Sau gần 20 năm bên nhau cặp đôi vẫn mặn nồng.

Suốt gần hai thập kỷ bên nhau, Thanh Thúy và Đức Thịnh được xem là một trong những cặp đôi nghệ sĩ tiêu biểu của showbiz Việt. Không chỉ xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cả hai còn đồng hành trong công việc, cùng vun đắp nhiều dự án điện ảnh.

Trong khi Thanh Thúy đảm nhận vai trò nhà sản xuất đứng sau hỗ trợ, Đức Thịnh ghi dấu ấn với những bộ phim mang màu sắc gần gũi, giàu cảm xúc. Sự đồng lòng và thấu hiểu giúp họ duy trì hành trình hôn nhân lẫn sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới, cặp đôi lựa chọn đồng hành cùng chuỗi giao lưu tại các trường đại học nhằm lan tỏa cảm hứng nghề nghiệp đến những bạn trẻ yêu điện ảnh.

Nhiều học sinh đến tham dự buổi giao lưu.

Thông qua các câu chuyện thật về nghề, những trải nghiệm thành công lẫn thất bại phía sau ánh đèn sân khấu, Thanh Thúy – Đức Thịnh mong muốn truyền động lực cho thế hệ trẻ đang theo đuổi nghệ thuật, rằng thành công không đến từ may mắn mà được xây dựng bằng sự tử tế, đam mê và lòng kiên trì.

Buổi giao lưu không chỉ là hoạt động giới thiệu phim Trùm Sò mà còn trở thành dịp để khán giả trẻ nhìn lại hành trình 18 năm đồng hành của một cặp đôi nghệ sĩ đã cùng nhau đi qua thanh xuân, trưởng thành trong nghề và vẫn giữ được sự đồng điệu sau nhiều năm gắn bó.