Đức thao luyện bắt tàu thuộc ‘Hạm đội Bóng tối’

Tàu tuần tra thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Đức đang huấn luyện lực lượng đặc nhiệm để bắt giữ tàu chở dầu thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga.

Chính phủ Đức đã nhiều lần tuyên bố các biện pháp cứng rắn hơn đối với các tàu thuyền né tránh lệnh trừng phạt chống Nga và tài trợ cho ngân sách của Nga, đặc biệt là các tàu chở dầu né tránh lệnh trừng phạt thuộc cái gọi là “Hạm đội Bóng tối”.

Mặc dù cho đến nay tình hình vẫn chưa thay đổi nhiều, nhưng tờ báo Đức Der Spiegel mới đây đã tiết lộ tình hình có thể thay đổi trong thời gian tới, dường như chính quyền Đức giờ đây sẽ có hành động thiết thực chống lại hạm đội tàu chở dầu bất hợp pháp của Nga.

Mới đây, một đơn vị đặc nhiệm trên tàu tuần tra BAMBERG (BP 82) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Đức đã trình diễn khả năng chuẩn bị bắt giữ các tàu chở dầu và các tàu khác thuộc “Hạm đội Bóng tối” Nga.

Der Spiegel mô tả cảnh một trực thăng vận tải của cảnh sát liên bang Đức bay treo lơ lửng phía trên tàu, các thành viên đơn vị đặc nhiệm đeo mặt nạ đu dây xuống boong sau, sau đó chiếm giữ toàn bộ con tàu.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt và một số đồng nghiệp từ các nước vùng Baltic dự khán cuộc diễn tập đã hân hoan quay phim lại cảnh tượng này bằng điện thoại thông minh.

Các nguồn tin nói với Der Spiegel rằng, Hải quân Đức sẵn sàng hỗ trợ lực lượng cảnh sát bằng các tàu của mình. Một tàu khu trục tạo ấn tượng nghiêm trọng hơn nhiều so với một tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển được trang bị vũ khí nhẹ.

Bài báo cho biết, một mối nguy hiểm đặc biệt đối với các sĩ quan cảnh sát liên bang là một số tàu thuộc hạm đội ngầm chở theo lính đánh thuê có vũ trang, đôi khi đi kèm với các tàu chiến Nga.

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Liên bang Đức Dieter Romann từ lâu đã cảnh báo các biện pháp cứng rắn hơn đối với “Hạm đội Bóng tối” có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột vũ trang.

Ông lo ngại nếu cảnh sát hoặc binh lính Đức lên tàu một trong những con tàu này, bạo lực có thể nhanh chóng bùng phát.

Tuy nhiên, những người ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Nga chỉ ra rằng, một số quốc gia đã bắt giữ và thậm chí tịch thu các tàu thuộc hạm đội ngầm mà không gây ra bất kỳ sự leo thang nào.

Pháp đã bắt giữ các tàu chở dầu Tagor, Deliver, Grinch và Boracay, trong khi Thụy Điển bắt giữ tàu chở dầu Sea Owl I và tàu chở hàng rời Caffa.

Tờ báo Đức cho biết, Liên minh châu Âu hiện đang tìm cách cắt đứt một nguồn thu nhập đáng kể của Nga, trong đó có việc bắt giữ các tàu chở dầu của Nga trốn tránh lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận hiện đang diễn ra về việc liệu gói trừng phạt thứ 22 của EU (dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 10), có bao gồm lệnh cấm toàn diện đối với bảo hiểm, tài chính và bảo trì của châu Âu đối với các tàu chở dầu có nguồn gốc từ Nga hay không.