Công nghệ SCILT đã được lắp đặt trên xe APC.

Với kinh nghiệm chiến tranh của Ukraine, nơi UAV đã trở thành một thành phần không thể thiếu đảm bảo hầu hết các cuộc tấn công, câu hỏi làm thế nào để bảo vệ trang thiết bị của chính mình khỏi các cuộc tấn công UAV cảm tử ngày càng trở nên cấp bách.

Công nghệ SCILT đã được lắp đặt trên xe APC.

Các hệ thống như vậy hiện đang được phát triển tích cực ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Ukraine, nơi chủ yếu thấy các tháp pháo tự động chuyên dụng.

Tuy nhiên, Công ty Mehler Protection của Đức đã quyết định đi theo con đường của các hệ thống phòng thủ chủ động truyền thống, trong đó đạn phản công được bắn ra để đánh chặn.

Điều này dẫn đến sự xuất hiện của hệ thống bảo vệ chủ động chống UAV đầu tiên trên thế giới tên SCILT.

Công nghệ SCILT đã được lắp đặt trên xe APC.

Công ty cho biết, hệ thống này đã được phát triển trong một năm rưỡi, trong đó đã tiến hành 48 chiến dịch thử nghiệm.

Hệ thống này có thể được lắp đặt trên mọi loại thiết bị, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và các loại khác.

SCILT bao gồm các module đặc biệt, mỗi module được trang bị một bộ vũ khí chống đạn và phương tiện phát hiện mối đe dọa tích hợp.

Công nghệ SCILT đã được lắp đặt trên xe APC.

Tùy thuộc vào loại thiết bị mà hệ thống này được tích hợp, số lượng các module này có thể khác nhau. Chúng được bố trí xung quanh chu vi ở các góc độ khác nhau để bảo vệ tất cả các phía.

Như đã đề cập ở trên, mỗi module chống đạn dược đều được trang bị phương tiện phát hiện mối đe dọa, đó là camera hoặc hệ thống khác, trong khi ở các hệ thống phòng thủ chủ động thông thường, các trạm radar nhỏ thực hiện chức năng phát hiện mục tiêu chính.

Tại triển lãm quốc phòng Enforce Tac 2026, hệ thống này đã được trình diễn chính xác với các camera như vậy.

Hệ thống bảo vệ chủ động chống UAV SCILT tại triển lãm Enforce Tac 2026.

Các hình ảnh hiện có cho thấy mỗi module SCILT có một bộ phận nhỏ với hai camera. Hai camera là cần thiết để xác định khoảng cách đến mục tiêu bằng cách kết hợp hai hình ảnh.

Ưu điểm chính của việc sử dụng camera thay vì trạm radar là chi phí thấp hơn đáng kể và khả năng sản xuất hàng loạt. Thay vì các loại đạn dược đặc biệt đắt tiền, người ta sử dụng đạn súng săn cỡ nòng 12 tiêu chuẩn với nhiều loại đầu đạn khác nhau làm vũ khí chống trả.

Bảng điều khiển SCILT được đặt bên trong thiết bị nơi hệ thống bảo vệ chủ động này được tích hợp.

SCILT có thể tấn công các hệ thống không người lái ở cự ly gần và rất gần. Nhìn chung, SCILT có vẻ là một hệ thống bảo vệ chủ động giá cả phải chăng, có thể được lắp đặt hàng loạt trên bất kỳ phương tiện nào hoạt động gần tiền tuyến và chịu nguy cơ bị tấn công, từ xe bán tải đến xe tăng.

Module SCILT với hệ thống chống đạn và camera để phát hiện mục tiêu.

Phiên bản SCILT đầu tiên dự kiến sẽ được bán ra thị trường chỉ trong vài tháng nữa, vào mùa hè năm 2026.

Chiến trường ở Ukraine có thể là một địa điểm thử nghiệm tuyệt vời cho hệ thống này, nơi mà với chi phí thấp và hiệu quả đã được chứng minh, nó có thể trở nên đặc biệt phổ biến.



