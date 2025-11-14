Đức Phúc xin lỗi

Mới đây trên trang cá nhân, Đức Phúc đã có bài đăng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ thu hút nhiều sự chú ý, Cụ thể theo dự kiến, giọng ca Hơn Cả Yêu sẽ tổ chức đêm minishow có tên Đức Phúc - Em Đồng Ý được diễn ra vào ngày 15/11. Tuy nhiên chỉ trước thềm đêm diễn khoảng 3 ngày, BTC của đêm nhạc đã đưa ra tạm hoãn chương trình sang năm 2026.

Trên trang cá nhân, Đức Phúc cho biết do đang gặp một số vấn đề về sức khỏe và chưa thể đảm bảo hoàn toàn để có một đêm minishow trọn vẹn. Chính vì vậy, đêm minishow sắp tới không thể diễn ra như dự kiến. Đức Phúc cũng như ekip gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ cũng như khách mời Noo Phước Thịnh vì sự cố ngoài ý muốn.

Một phần bài đăng trên trang cá nhân của Đức Phúc

Bên cạnh đó, ekip Đức Phúc cho hay, sức khỏe của nghệ sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu và ekip hy vọng nam ca sĩ sẽ sớm hồi phục để có thể trở lại sân khấu trong thời gian gần nhất. Đêm minishow khi được tổ chức sẽ kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của Đức Phúc với sự đầu tư kỹ lưỡng về quy mô cùng trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn, đáng nhớ. Sau cùng, ekip cũng như Đức Phúc không quên gửi lời cảm ơn sự yêu thương và cảm thông từ khán giả.

Ekip Đức Phúc chia sẻ mong muốn nam nghệ sĩ sẽ sớm hồi phục sức khỏe để trở lại sân khấu trong thời gian gần nhất

Trước đó, đêm minishow Đức Phúc - Em Đồng Ý được tổ chức nhằm mang đến một sự kiện âm nhạc hội ngộ giữa giọng ca Hơn Cả Yêu cùng khán giả sau khi giành ngôi vị Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với Phù Đổng Thiên Vương làm nên lịch sử tại Moscow, Nga. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của khách mời Noo Phước Thịnh càng làm khán giả thêm mong chờ. Tuy nhiên, BTC đã buộc đưa ra thông báo về việc phải tạm hoãn show diễn vì lý do sức khỏe của nghệ sĩ.

BTC khẳng định toàn bộ vé đã mua sẽ được hoàn trả 100% cho khán giả trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra BTC cũng cho biết minishow sẽ được kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của nghệ sĩ và được đầu tư kỹ lưỡng hơn để mang tới cho khán giả trải nghiệm trọn vẹn nhất.