Đức Phúc lên tiếng về thông tin khiếm nhã bị lan truyền trên một số trang tin quốc tế

Sau chiến thắng vang dội tại Intervision 2025 ở Nga, Đức Phúc trở thành cái tên được truyền thông và khán giả liên tục nhắc đến. Tuy nhiên, song song với những thông tin tích cực, nam ca sĩ cũng vướng phải ồn ào khi một số trang tin quốc tế đăng tải những thông tin khiếm nhã, gán ghép về giới tính của anh. Vụ việc nhanh chóng lan truyền khiến người hâm mộ bức xúc vì cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng, xâm phạm đời tư nghệ sĩ.

Mới đây, trong một sự kiện gặp gỡ báo chí, Đức Phúc đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Nam ca sĩ chia sẻ: "Từ sau khi chiến thắng, tôi không có quá nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội, cho nên những thông tin như vậy tôi chỉ được biết qua ekip của mình. Có điều tôi cảm thấy rất may mắn là vì mình chưa biết thông tin nhưng ban tổ chức của chương trình đã nhắn tin xin lỗi, động viên tôi đừng lo lắng. Họ cũng không mong muốn có những việc như vậy xảy ra, họ chỉ muốn tôi tập trung vào cuộc thi và tận hưởng chiến thắng. Chương trình cũng hứa hẹn sẽ có những biện pháp nhanh chóng xử lý những thông tin sai lệch. Tôi thật sự biết ơn và cảm động vì những việc làm đó”.

Nói thêm về góc nhìn cá nhân, Đức Phúc cho rằng: "Bản thân tôi không quá quan tâm đến những thông tin như thế vì nó chưa hề có sự chứng thực hay kiểm chứng nào cả. Tôi không hài lòng, chưa đúng ở đây là họ đăng tải mà không kiểm chứng, chỉ dựa vào những gì họ nhìn thấy bên ngoài. Tôi nghĩ mình không nên quá lo lắng vào những việc như vậy".

Đức Phúc lên tiếng về những thông tin khiếm nhã bị lan truyền trên trang tin quốc tế

Cách ứng xử của Đức Phúc được khán giả đánh giá là bình tĩnh và khéo léo, cho thấy sự trưởng thành của anh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, hành động nhanh chóng xin lỗi và trấn an của ban tổ chức Intervision 2025 tại Nga cũng nhận về nhiều lời khen vì sự chuyên nghiệp, bảo vệ thí sinh trước những ồn ào không đáng có.

Trước sự việc này, nhiều ý kiến kêu gọi cộng đồng mạng cần tỉnh táo hơn, không lan truyền hay bình luận ác ý về những thông tin chưa được kiểm chứng. Đức Phúc chưa từng công khai giới tính và anh xứng đáng được tôn trọng về quyền riêng tư cá nhân. Ở thời điểm hiện tại, điều đáng để khán giả quan tâm và tự hào chính là thành tích lịch sử mà anh đã mang về cho âm nhạc Việt Nam.

Đức Phúc bị lan truyền thông tin liên quan đến giới tính trên trang tin quốc tế

Nam ca sĩ cho biết ban tổ chức cuộc thi đã trấn an và hứa hẹn sẽ có động thái xử lý

Đức Phúc bước ra từ chương trình Giọng hát Việt 2015. Sau gần một thập kỷ, anh đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt nhờ loạt hit như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên…. Không chỉ nổi bật bởi chất giọng tình cảm, Đức Phúc còn ghi dấu ấn bằng sự chỉn chu trong sản phẩm âm nhạc, đầu tư hình ảnh chuyên nghiệp và đời tư không scandal.

Ngoài ca hát, Đức Phúc còn gây chú ý bởi hành trình thay đổi ngoại hình ngoạn mục sau khi phẫu thuật thẩm mỹ năm 2017. Sự "lột xác" giúp anh tự tin hơn khi đứng trước khán giả, đồng thời trở thành động lực truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám sống thật và yêu bản thân. Trong mắt khán giả, Đức Phúc là hình mẫu của một nghệ sĩ thế hệ mới, chăm chỉ, tử tế, dám thử thách và không ngừng bứt phá.

Chiến thắng tại Intervision 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đức Phúc. Anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên bước lên ngôi vị cao nhất tại đấu trường quốc tế này. Với phần trình diễn Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, Đức Phúc đã khiến hàng triệu khán giả quốc tế choáng ngợp bởi giọng hát kỹ thuật, giàu cảm xúc cùng sự dàn dựng công phu mang đậm bản sắc Việt. Một số kênh truyền thông Nga và quốc tế đồng loạt ca ngợi màn trình diễn này là: xứng đáng, tự tin, đậm bản sắc. Đức Phúc không chỉ mang về 422 điểm - số điểm cao nhất mùa giải, mà còn nhận phần thưởng 30 triệu ruble (tương đương hơn 9 tỷ đồng).