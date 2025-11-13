Đức Phạm phản pháo Diệp Lâm Anh "giở trò", kể tường tận vụ đánh nhau, netizen phát mệt với đôi vợ chồng cũ!

Hậu ly hôn, drama giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Đức Phạm dường như vẫn chưa thể ngưng. Mới đây, cả hai dính vào ồn ào khi Đức Phạm vừa công khai bạn gái mới thì Diệp Lâm Anh đăng clip, hình ảnh ẩn ý về việc bị gia đình chồng cũ cản trở đón con. Đến tối 12/11, Diệp Lâm Anh đăng đoạn video gần 30 giây ghi lại hiện trường 1 vụ cãi nhau, xô xát có sự xuất hiện của doanh nhân Nghiêm Đức và bố mẹ chồng cũ của cô. Diệp Lâm Anh không chia sẻ rõ tình huống này mà chỉ đăng clip kèm vài chữ: "Chú Long Thành ơi!" khiến dư luận hoang mang.

Sau hơn 2 ngày im lặng, vào rạng sáng 13/11, doanh nhân Đức Phạm đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân để tường thuật những diễn biến ồn ào. Cụ thể, Đức Phạm đăng lại clip của Diệp Lâm Anh và mở đầu tâm thư bằng dòng đáp trả thẳng đến "chị gì đó ơi" mà ai cũng biết. Nam doanh nhân viết: "Nếu kể chuyện mà phải cắt ghép, bóp méo để che đậy sự ích kỷ của mình, thì chị thực sự không xứng đáng làm mẹ của các con tôi. Muốn kể thì kể đúng sự thật đi, đừng giở trò dối trá nữa".

Đức Phạm cho biết theo thoả thuận, anh được đón con gái về nhà chơi 4 ngày trong tháng. Sự việc xảy ra vào cuối tháng 6/2025, khi con gái chưa muốn về bên ngoại nên anh đã chủ động liên lạc để mong con được chơi cùng em trai thêm 1 ngày. Diệp Lâm Anh không đồng ý và còn doạ sẽ khiến sự việc trở nên ồn ào hơn. Đến tối hôm đó, Đức Phạm cho biết Diệp Lâm Anh xuất hiện cùng 8-9 người, những người này liên tục dùng điện thoại quay thẳng vào gia đình anh. Đức Phạm không đồng ý với hành động quay chụp này, vì thế cả hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nam doanh nhân cho biết hành động lao vào đối phương xuất phát từ mục đích bảo vệ bố. Sau đó, Diệp Lâm Anh có ra phường trình báo nhưng vì sự nhưng vì vụ việc quá nhỏ nên không thụ lý, để gia đình tự giải quyết. Đức Phạm khẳng định anh có bằng chứng, sẵn sàng cung cấp thêm nếu sự việc chưa dừng lại.

Clip: Đức Phạm và Diệp Lâm Anh cùng đăng tải lại clip ghi lại cảnh hỗn loạn cách đây 4 tháng

Chia sẻ của Đức Phạm:

Chị gì đó ơi, nếu kể chuyện mà phải cắt ghép, bóp méo để che đậy sự ích kỷ của mình, thì chị thực sự không xứng đáng làm mẹ của các con tôi. Muốn kể thì kể đúng sự thật đi, đừng giở trò dối trá nữa.

Theo thỏa thuận rõ ràng, tôi được gặp con gái 4 ngày cuối tuần trong tháng, và đổi lại sẽ đưa con trai sang để chị em ở cùng nhau. Vẫn theo thỏa thuận đó, ngày 27/6/2025 chị liên hệ bảo sẽ cho con về ngày 28/6/2025 vì bận việc gia đình, nên tối 28 khoảng 21h, mẹ chị đưa con qua nhà tôi. Lúc ấy các con vừa nghỉ hè, nên sáng 29/6/2025 tôi dẫn chúng đi mua đồ chơi, ăn trưa rồi ngủ trưa lúc 12h30. Đến 16h, con dậy và lên lầu chào ông bà nội để về học thêm, nhưng Boorin khóc lóc không chịu về, đòi ở lại chơi với em Bboy. Tôi gọi điện cho chị, đề nghị để con ở lại thêm một ngày mai về. Chị cương quyết từ chối, bắt phải đưa về ngay lập tức. Tôi bảo nếu chị muốn thì tự qua đón, vì con không chịu đi. Lúc đó chị chuyển giọng đe dọa.

Sau đó, khoảng 18h45, chị lái ô tô 7 chỗ dừng trước cửa nhà tôi, cửa xe mở bung và 8-9 người ùa xuống, tiến thẳng đến cửa nhà cầm điện thoại chỉa vào quay phim. Bố mẹ tôi đang ở cửa, chị nói đến đón con, mẹ tôi gọi tôi xuống. Khoảng 2 phút sau tôi xuống, vẫn thấy 4-5 gã đeo khẩu trang kín mít, chẳng biết là ai. Lúc đó mấy gã đeo khẩu trang định chạy, tôi giữ lại vì chúng quay lén vi phạm quyền riêng tư. Rồi xô đẩy xảy ra khi đám người nhà chị giữ cổ bố tôi. Thấy vậy, tôi tự vệ để kéo bố tôi ra. Chị bảo chỉ qua đón con mà kéo theo 8-9 người quay phim chụp ảnh, gây áp lực đe dọa cả gia đình tôi? Lúc xô đẩy, bên chị 9 người, bên tôi chỉ 3: bố mẹ tôi và tôi – thế mà chị dám vu cáo tôi hành hung? Nếu việc tự vệ đó gây thương tích nghiêm trọng thì đưa giấy giám định thương tật ra đây, đừng có bịa đặt!

Sau đó chị sang công an phường Nguyễn Thái Bình trình báo, một đồng chí công an đến tìm hiểu, nhưng vì vụ việc quá nhỏ nên không thụ lý, để gia đình tự giải quyết. Nếu nghiêm trọng như chị rêu rao thì sao lúc đó chị không đòi xử lý luôn đi? Còn clip và hình ảnh chị post lên mạng toàn cắt ghép góc độ, giấu nhẹm cảnh người của chị cầm máy quay từ các góc cây, không phải lúc đám người chị đến uy hiếp gia đình tôi. Chị kéo đoàn quân đến nhà tôi đe dọa tinh thần, rồi còn đâm đơn kiện gia đình tôi. Bố mẹ tôi lúc chị chưa là gì đã từng giúp đỡ chị, hay chị là người vô ơn, vong ân bội nghĩa? Chỉ có tôi sai trong chuyện giữa chúng ta, và chuyện đó kết thúc 2 năm trước rồi. Đừng có kiếm cớ gây khó dễ, quấy rối cuộc sống của nhau nữa. Liên quan duy nhất giữa tôi và chị giờ chỉ là nuôi dạy các con mà thôi.

Chị còn nhớ hôm đó không? Khi Boorin xuống cửa, bố tôi hỏi con muốn ở lại với ông nội hay về với mẹ Cún. Con trả lời ngay: 'Ở lại với ông nội'. Nếu chị là người mẹ tốt như vờ vịt trên mạng, thì câu trả lời phải là 'Về với mẹ' chứ? Hãy dành thời gian suy nghĩ lại xem mình có đủ tốt chưa, đừng ôm khư khư suy nghĩ cả thế giới sai còn mình đúng, và khi sai thì đổ tại mọi người chưa hiểu mình. Ai mới là kẻ dùng giả dối để lấy lòng thương hại? Thay vì chiêu trò, hãy dùng tình cảm thật và thời gian để yêu con. Nếu chị không có thời gian đưa con đi học, tôi sẵn sàng làm thay, con sẽ vui lắm khi được bố đưa đến trường. Đừng nói dối là chị đưa con rồi lại cản trở tôi, rồi vu cho tôi giở trò. Không phải ai cũng đầy mưu mô như chị, nên đừng nghĩ ai cũng thế.

Vụ việc xảy ra mấy tháng trước, hiện tôi chỉ có vài chứng cứ để chứng minh lời mình nói. Nếu chưa đủ, tôi sẽ cung cấp thêm sớm nhất. Đừng thử thách nữa, chị!

Đức Phạm cho biết anh xô xát vì tự vệ, sẵn sàng cung cấp bằng chứng bị "giở trò"

Rạng sáng 12/11, Diệp Lâm Anh đăng hình ảnh chiếc điện thoại bị vỡ nát kèm chia sẻ về việc cô đã lập vi bằng, nộp đầy đủ video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc liên quan đến hành vi cố ý làm hư hại tài sản. Trong phần bình luận, Diệp Lâm Anh khẳng định cô đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, mong sớm được triệu tập làm việc để giải quyết vụ việc.

Chiều 12/11, Diệp Lâm Anh xuất hiện tại Công an phường Bến Thành, TP.HCM. Cựu người mẫu sơ mi trắng, quần jean, đeo kính đen và trên tay cầm theo tập hồ sơ dày, bước xuống từ xe cá nhân. Diệp Lâm Anh phong thái điềm tĩnh, di chuyển vào bên trong cơ quan chức năng để làm việc.

Hiện Diệp Lâm Anh chưa phản pháo sau bài đăng của Đức Phạm, cô cũng chưa cập nhật diễn biến sau buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Diệp Lâm Anh có mặt làm việc với cơ quan chức năng sau bài đăng bị đập nát điện thoại

Dù mỗi bên đều có lý lẽ và câu chuyện riêng, hiện tại vẫn chưa có thể xác định ai đúng ai sai nhưng khi những đoạn clip ông bà, cha mẹ cãi vã, xô xát được đưa thẳng lên mạng xã hội, người chịu tổn thương nhiều nhất lại không phải người lớn mà là những đứa trẻ. Càng lớn, các bé sẽ càng dễ nhìn thấy những hình ảnh không vui của cha mẹ và gia đình hai bên, những thứ lẽ ra phải được giải quyết trong phạm vi gia đình.

Không chỉ vậy, dư luận cũng bắt đầu chia thành nhiều phe, tranh luận gay gắt dưới mỗi bài đăng của hai bên. Cứ mỗi lần một trong hai người lên tiếng, mạng xã hội lại dậy sóng với hàng nghìn bình luận phân tích - phản bác - bênh vực. Tuy nhiên, khi câu chuyện bị kéo dài quá lâu và liên tục được đưa lên mạng xã hội bằng những đoạn clip cãi nhau, story ẩn ý hay những trạng thái đầy bức xúc, nhiều cư dân mạng thừa nhận họ bắt đầu… mệt. Sự mệt mỏi không chỉ đến từ việc nội dung đời tư bị phơi bày quá nhiều, mà còn từ cảm giác "bội thực" khi drama gia đình trở thành thứ cập nhật theo ngày. Cuộc sống riêng tư vốn dĩ nên được giải quyết trong im lặng và tôn trọng lại biến thành chuỗi thông tin căng thẳng nối tiếp nhau, khiến không ít người cho rằng cả hai đang vô tình biến mạng xã hội thành "mặt trận" để đối đầu.