Đức 'né' trả lời câu hỏi liên quan vụ nổ Nord Stream

Chính phủ Đức không xác nhận cũng không phủ nhận việc nhận cảnh báo trước vụ phá hoại đường ống Nord Stream, làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Chính phủ Đức đã từ chối làm rõ liệu họ có nhận được cảnh báo trước vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream hay không.

Thông tin trên được báo Ostdeutsche Allgemeine Zeitung (OAZ) đăng tải ngày 25/7, dẫn phản hồi bằng văn bản của chính phủ đối với một nghị sĩ đối lập.

Bà Anna Rathert, nghị sĩ thuộc đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đã đề nghị Văn phòng Thủ tướng cho biết liệu cơ quan này có nhận được thông tin từ các cơ quan tình báo nước ngoài trước khi 2 tuyến đường ống dẫn khí, được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức qua Biển Baltic, bị đánh bom tháng 9/2022 hay không.

Bà cũng đặt câu hỏi vì sao chính phủ không có biện pháp phòng ngừa nếu đã nhận được cảnh báo.

Theo tài liệu mà OAZ tiếp cận, Chính phủ Đức cho biết vấn đề này "liên quan ở mức độ đặc biệt cao tới lợi ích quốc gia" và việc công khai thông tin có thể làm phương hại đến "sự hợp tác dựa trên lòng tin" giữa Đức với các đồng minh.

Tài liệu cũng nêu rõ phản hồi của chính phủ cần được hiểu là "không xác nhận cũng không phủ nhận" vấn đề này.

Theo OAZ, Văn phòng Thủ tướng Đức cũng từ chối cung cấp thông tin thông qua quy trình đặc biệt của Quốc hội, vốn cho phép chia sẻ tài liệu mật với các nghị sĩ theo những quy định bảo mật nghiêm ngặt.

Bà Rathert cho rằng phản hồi trên là dấu hiệu cho thấy Đức đang che giấu thông tin.

Năm 2023, báo Wall Street Journal đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã cảnh báo các cơ quan tình báo châu Âu, trong đó có Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND), về khả năng một nhóm thân Ukraine sẽ tiến hành tấn công đường ống Nord Stream.

Sau đó, tạp chí Der Spiegel và Cicero đưa tin BND đã nhận được cảnh báo từ CIA và Cơ quan Tình báo Hà Lan (AIVD), song Văn phòng Thủ tướng Đức đã bác bỏ những thông tin này và gọi đó là "những câu chuyện hoang đường".

Trong tuần này, luật sư của Sergey Kuznetsov, cựu đặc nhiệm Ukraine bị truy tố với cáo buộc phá hoại đường ống, nói với RT rằng giới chức Đức đang xem vụ tấn công Nord Stream là một tội ác chiến tranh.

Theo luật sư bào chữa người Italy Nicola Canestrini, bản cáo trạng nêu rõ: "Có đủ căn cứ để nghi ngờ rằng các hành vi phá hoại được thực hiện theo chỉ đạo của các cơ quan nhà nước Ukraine và do các cơ quan này điều hành".

Đức cho rằng vụ phá hoại do một nhóm người Ukraine thực hiện bằng một du thuyền cỡ nhỏ thuê lại.

Trong khi đó, Nga cho rằng một chiến dịch có mức độ tinh vi như vậy không thể được thực hiện nếu không có sự hỗ trợ từ phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng cho rằng Mỹ có thể đã liên quan đến vụ việc.