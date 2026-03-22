Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời

Ngô Tùng |

Chiều tối 22/3, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM thông báo, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17g22 ngày 22/3/2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, sau thời gian chống chọi bệnh.

Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM cũng thông tin để các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào 20 giờ tối cùng ngày. Chương trình tang lễ Đức Hồng y sẽ được thông báo sau.

Trước đó, ngày 9/2, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy do xuất huyết dạ dày, bệnh tim mạch, hoại tử chân.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: Tổng Giáo phận TPHCM

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau ngày 5/3/1934.

Đức Hồng y theo học triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1956, sau đó về Bạc Liêu dạy học đến năm 1961 mới quay lại học thần học trong 4 năm.

Ngài từng du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ) từ năm 1968-1971 rồi về nước, tiếp tục dạy ở Tiểu Chủng viện Á Thánh Quí đến năm 1974 thì được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở này. Năm 1988, ngài trở thành Giám đốc tiên khởi của Đại Chủng viện Thánh Quí.

Tháng 3/1998, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu từ ngày 22/3/2014.

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

01:12
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
