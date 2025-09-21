Đức dọa rút khỏi dự án tiêm kích thế hệ 6 FCAS do bất đồng với Pháp

Thông tin này được đưa tin trên ấn phẩm Opex360, một giải pháp thay thế là Đức đang cân nhắc tham gia dự án Tempest của Anh hoặc tăng cường hợp tác với chương trình của Thụy Điển để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Những bất đồng trong dự án SCAF đã tồn tại ngay từ đầu. Pháp kiên quyết áp dụng mô hình “vận động viên xuất sắc nhất”, trong đó những người tham gia mạnh nhất sẽ nắm quyền lãnh đạo các lĩnh vực then chốt, nhưng theo sự thúc giục từ Đức, Tây Ban Nha đã tham gia sáng kiến này vào năm 2019.

Những tranh cãi chính vẫn xoay quanh vai trò của Dassault Aviation - được chỉ định là nhà thầu chính cho Máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo (NGF), và Airbus - đại diện cho lợi ích của Đức và Tây Ban Nha và đóng vai trò hàng đầu trong việc phát triển máy bay không người lái cũng như "môi trường đám mây chiến đấu".

Dassault đang yêu cầu thay đổi mô hình quản trị theo Chương trình trình diễn máy bay không người lái Neuron, trong đó một đối tác nắm giữ vai trò lãnh đạo rõ ràng.

Cùng lúc đó, Đức và Tập đoàn Airbus bác bỏ những yêu cầu như vậy, cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" đối với sự tham gia của ngành công nghiệp Đức trong trường hợp Pháp nhượng bộ.

Tình hình trở nên phức tạp hơn do các yêu cầu khác nhau của mỗi quốc gia. Pháp nhấn mạnh rằng NGF phải phù hợp cho các sứ mệnh hạt nhân và sử dụng từ tàu sân bay - những yêu cầu mà Đức và Tây Ban Nha không đồng tình.

Hình minh họa máy bay chiến đấu và máy bay không người lái theo chương trình FCAS.

Một bước đi nghiêm túc như vậy của Đức cho thấy việc tăng chi tiêu quân sự cho phép Berlin phát triển máy bay chiến đấu của riêng mình lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Đặc biệt Đức có thể thông qua hợp tác với Thụy Điển hoặc thậm chí phối hợp với dự án GCAP của Anh - Ý - Nhật Bản (Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu, liên quan đến Tempest) hoặc triển vọng sáp nhập các chương trình FCAS và Tempest.

Cần nhớ rằng Thụy Điển đã rút khỏi dự án GCAP và giao cho Saab xác định khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Ngoài ra công ty Saab cũng đang phát triển một máy bay không người lái tàng hình siêu thanh, sẽ được sử dụng theo khái niệm "người bạn đồng hành".

Phương tiện đặc biệt này đang được nghiên cứu như một phần của chương trình Hệ thống chiến đấu trên không tương lai (FCAS) của Saab, trước đây được phát triển cùng với máy bay thế hệ mới đầy triển vọng Flygsystem 2020.