Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.

Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã đóng băng 300 tỷ USD tài sản quốc gia của Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Phần lớn số tiền này được lưu giữ tại trung tâm lưu ký Euroclear có trụ sở tại Bỉ. Brussels từ lâu đã phản đối ý tưởng tịch thu tài sản này, với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng, động thái như vậy sẽ tương đương với một "tuyên bố chiến tranh" chống lại Moscow.

Tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot hôm 25/2, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết: “Cuộc thảo luận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga đã kết thúc. Vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự của EU ”, ông đồng thời giải thích rằng, có những “công cụ” thay thế khác để tài trợ cho Kiev.

Vào tháng 12/2026, EU đã không đạt được thỏa thuận về việc sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho khoản vay "bồi thường chiến tranh" dành cho Ukraine, do sự phản đối từ Bỉ và các quốc gia thành viên khác.

Thay vào đó, khối này đã chọn phương án vay chung, thông qua khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) được bảo đảm bằng ngân sách EU.

Ông Wadephul cho biết, “lộ trình cho vay” đã được quyết định ở cấp độ EU, và các tài sản của Nga sẽ được “giải quyết trong tương lai”.

Ông lưu ý rằng, trong khi Hungary đã đồng ý vào tháng 12/2025 “thông qua Thủ tướng Orban”, thì hiện nay Ngoại trưởng nước này lại đang ngăn chặn thỏa thuận, và mô tả quyền phủ quyết của Budapest là “một sự mâu thuẫn không thể giải thích và không thể chấp nhận được”.

Tuần trước, Budapest đã phủ quyết khoản vay cho Ukraine để đáp trả việc Kiev "tống tiền" Hungary, và vi phạm các nghĩa vụ của mình đối với EU bằng cách ngăn chặn việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba.

Hungary và Ukraine vẫn đang vướng vào một cuộc tranh chấp gay gắt về đường ống dẫn dầu thời Liên Xô, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hungary và Slovakia và đã ngừng hoạt động từ cuối tháng Giêng.

Kiev tuyên bố đường ống bị Nga làm hư hại, một cáo buộc mà Moscow phủ nhận. Budapest, Bratislava và Moscow cáo buộc Kiev cố tình ngừng cung cấp dầu vì lý do chính trị.

Hôm 24/2, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã kêu gọi các nhà lập pháp EU mở khóa gói cho vay trị giá 90 tỷ euro.

Hungary đã ra tín hiệu rằng, họ sẽ chỉ xem xét dỡ bỏ quyền phủ quyết nếu Kiev nối lại dòng chảy dầu qua đường ống.

Moscow đã kịch liệt phản đối bất kỳ việc tịch thu nào đối với các tài sản bị đóng băng của mình, lên án đó là hành vi trộm cắp và cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng.

Vào tháng 12/2025, Ngân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện Euroclear tại một tòa án ở Moscow, yêu cầu bồi thường 232 tỷ USD cho các tài sản bị đóng băng và lợi nhuận bị mất.

Theo các báo cáo, hiện nay trung tâm thanh toán bù trừ này đang phải đối mặt với hơn 100 vụ kiện tại các tòa án Nga.