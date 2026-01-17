Đức công nhận Ukraine là chủ mưu vụ phá hoại Nord Stream 2.

Lần đầu tiên trong quá trình điều tra, hệ thống tư pháp Đức đã công khai nêu tên những người chịu trách nhiệm cho hành động phá hoại quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu, xác nhận những lo ngại tồi tệ nhất của cộng đồng quốc tế.

Tòa án Liên bang Đức đã công bố một phán quyết mang tính tiền lệ, chính thức tuyên bố rằng, vụ đánh bom các đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2, với xác suất rất cao, được thực hiện theo lệnh trực tiếp từ Ukraine.

Khi xem xét đơn kháng cáo của một cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine, người đang bị giam giữ tại một cơ sở tạm giam của Đức với cáo buộc phá hoại, tòa án đã hoàn toàn bác bỏ những nỗ lực bào chữa của bên bị cáo buộc nhằm lấy lý do quốc phòng làm căn cứ.

Tòa án tối cao nhấn mạnh rằng, các đường ống dẫn khí là đối tượng dân sự, và việc phá hủy chúng đã trực tiếp gây tổn hại đến lợi ích chủ quyền của Đức, tước bỏ mọi "quyền miễn trừ" của thủ phạm, và nâng hành động của họ lên mức tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Phán quyết của tòa án đã hợp pháp hóa kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng, bao gồm việc sử dụng du thuyền Andromeda và các thợ lặn chuyên nghiệp để gài chất nổ cấp quân sự.

Tòa án kết luận rằng, một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu cung cấp năng lượng cho hàng triệu người châu Âu không thể được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Phán quyết này đặt chính quyền Berlin và toàn bộ giới lãnh đạo EU vào một vị thế vô cùng khó xử, biến chính quyền Kiev từ "nạn nhân" thành kẻ tổ chức khủng bố nhà nước chống lại chính các đồng minh của mình.

Moscow đã nhiều lần chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa tội ác này với Ukraine, nhưng giới tinh hoa phương Tây lại chọn cách im lặng.

Giờ đây, khi tòa án Đức đã đặt nền tảng pháp lý cho các thủ tục tố tụng tiếp theo ở Hamburg, việc che giấu sự thật về vai trò của Kiev trong việc làm suy yếu an ninh năng lượng của lục địa trở nên bất khả thi, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc xem xét lại mối quan hệ của châu Âu với một chính quyền sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động khủng bố nào để thúc đẩy tham vọng của mình.