Đức cấp tốc mở kho dự trữ cung cấp hàng trăm tên lửa không đối không cho Ukraine

Ukraine sẽ nhận được một số lượng tên lửa không đối không "ba chữ số" từ Đức nhằm trang bị cho máy bay chiến đấu.

Đức sẽ chuyển giao cho Ukraine một số lượng tên lửa không đối không "hàng trăm" quả từ kho dự trữ của mình. Thông tin này được tờ European Pravda đăng tải dựa trên phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Ông Pistorius cho biết Đức sẽ tiếp tục điều chỉnh sự hỗ trợ của mình cho phù hợp với nhu cầu của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự chú ý của Đức đang tập trung vào lĩnh vực phòng không.

“Chúng tôi đã bàn giao thêm một hệ thống IRIS-T cho Ukraine. Gần đây nhất, Đức cũng đã đẩy nhanh tiến độ bàn giao tên lửa IRIS-T SLS và IRIS-T SLM. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bàn giao một số lượng lớn tên lửa không đối không từ kho dự trữ của chính mình”, ông Pistorius cho biết.

Rất có thể chúng ta đang nói về tên lửa AIM-9 hoặc AIM-120 - những loại đạn được sử dụng trên tiêm kích F-16 của Ukraine, hoặc tên lửa IRIS-T và Meteor dành cho các máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen trong tương lai.

Một máy bay chiến đấu F-16AM của Không quân Na Uy mang theo bom JDAM và tên lửa AIM-120 và IRIS-T.

Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cũng nhắc lại rằng Đức sẽ phân bổ 400 triệu USD để mua thêm tên lửa PAC-3 cho Ukraine.

Theo ông Pistorius, 200 triệu USD sẽ được chuyển qua cơ chế PURL và 200 triệu USD khác sẽ được gửi qua dự án JUMPSTART - một cơ chế đặc biệt trong chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài của Mỹ.

Cần nhớ rằng các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã nhất trí tăng cường cung cấp thiết bị phòng không cho Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tấn công các thành phố nước này.

Mới đây báo chí phát hiện Chính phủ Đức có thể đã tài trợ cho việc mua hệ thống phòng không NOMADS của Na Uy cho Lực lượng vũ trang Ukraine.