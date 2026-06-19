HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đức cấp tốc mở kho dự trữ cung cấp hàng trăm tên lửa không đối không cho Ukraine

Bạch Dương
|

Ukraine sẽ nhận được một số lượng tên lửa không đối không "ba chữ số" từ Đức nhằm trang bị cho máy bay chiến đấu.

Đức sẽ chuyển giao cho Ukraine một số lượng tên lửa không đối không "hàng trăm" quả từ kho dự trữ của mình. Thông tin này được tờ European Pravda đăng tải dựa trên phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Ông Pistorius cho biết Đức sẽ tiếp tục điều chỉnh sự hỗ trợ của mình cho phù hợp với nhu cầu của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự chú ý của Đức đang tập trung vào lĩnh vực phòng không.

“Chúng tôi đã bàn giao thêm một hệ thống IRIS-T cho Ukraine. Gần đây nhất, Đức cũng đã đẩy nhanh tiến độ bàn giao tên lửa IRIS-T SLS và IRIS-T SLM. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bàn giao một số lượng lớn tên lửa không đối không từ kho dự trữ của chính mình”, ông Pistorius cho biết.

Rất có thể chúng ta đang nói về tên lửa AIM-9 hoặc AIM-120 - những loại đạn được sử dụng trên tiêm kích F-16 của Ukraine, hoặc tên lửa IRIS-T và Meteor dành cho các máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen trong tương lai.

Một máy bay chiến đấu F-16AM của Không quân Na Uy mang theo bom JDAM và tên lửa AIM-120 và IRIS-T.

Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius cũng nhắc lại rằng Đức sẽ phân bổ 400 triệu USD để mua thêm tên lửa PAC-3 cho Ukraine.

Theo ông Pistorius, 200 triệu USD sẽ được chuyển qua cơ chế PURL và 200 triệu USD khác sẽ được gửi qua dự án JUMPSTART - một cơ chế đặc biệt trong chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài của Mỹ.

Cần nhớ rằng các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã nhất trí tăng cường cung cấp thiết bị phòng không cho Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tấn công các thành phố nước này.

Mới đây báo chí phát hiện Chính phủ Đức có thể đã tài trợ cho việc mua hệ thống phòng không NOMADS của Na Uy cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo European Pravda
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Xe máy điện VinFast mới về đại lý: Pin tháo rời 12 kg, giá còn rẻ hơn Honda Wave Alpha

Xe máy điện VinFast mới về đại lý: Pin tháo rời 12 kg, giá còn rẻ hơn Honda Wave Alpha

01:20
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại