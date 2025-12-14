Đức bật đèn xanh cho việc 'bắn hạ' tiêm kích FCAS hợp tác với Pháp

IG Metall - công đoàn công nghiệp lớn nhất nước Đức, đại diện cho hơn 2,2 triệu công nhân, đã lên tiếng phản đối việc tiếp tục dự án hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu FCAS với Pháp.

Trong một bức thư gửi chính phủ Đức, được trang Hartpunkt trích dẫn, có chữ ký của Phó chủ tịch IG Metall - ông Jürgen Koerner, và Chủ tịch hội đồng sản xuất của Airbus Defense - ông Thomas Pretzl, họ nhấn mạnh rằng cần phải tự phát triển máy bay chiến đấu của riêng Đức chứ không phải hợp tác với Dassault.

Theo cáo buộc công ty Pháp "đã hoàn toàn tự làm mất uy tín của mình với tư cách là một đối tác đáng tin cậy ở châu Âu vào thời điểm xuất hiện mối đe dọa nghiêm trọng".

Tuyên bố cũng nêu rõ rằng: "Chính trị và công nghiệp Đức đã nhượng bộ về FCAS ngay từ đầu, tuy nhiên Dassault đã cố gắng làm mất mặt và chống lại chúng tôi ngay từ đầu".

Sự xuất hiện của bức thư đó, vốn cũng được truyền thông đưa tin, diễn ra rất "đúng lúc" và hoàn toàn có thể coi đó là sự cho phép "khai tử" FCAS. Bởi vì bức thư xuất hiện trước cuộc họp dự kiến giữa các bộ trưởng quốc phòng Pháp, Đức và Tây Ban Nha, những người sẽ quyết định cuối cùng về số phận của FCAS.

Và với một bức thư như vậy từ các cử tri, Bộ trưởng Boris Pistorius sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc biện minh cho quyết định không cứu vãn dự án chung này.

Đức sẽ rút khỏi liên doanh chế tạo tiêm kích FCAS?

Theo nhận xét, cơ hội duy nhất để thay đổi tình hình là đồng ý với yêu cầu của Pháp về việc chuyển giao ít nhất 51% toàn bộ quá trình phát triển và vai trò quản lý chủ chốt cho Dassault.

Lập trường này được người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp - bà Catherine Vautrin, ủng hộ, thậm chí còn nhấn mạnh rằng nếu không, việc phát triển chung động cơ cũng sẽ chấm dứt .

Trong bối cảnh đó, Tây Ban Nha bắt đầu xem xét phải làm gì với FCAS, xét trên phương diện công khai, họ đã cố gắng giữ khoảng cách tối đa trong tranh chấp, mặc dù Công ty Indra - với điều kiện ngang bằng và đối đầu với Dassault, sở hữu 33% toàn bộ dự án.

Cụ thể, ấn phẩm chuyên ngành Infodefensa đã giải thích trong bài viết của mình lý do tại sao Tây Ban Nha nên tiếp tục hợp tác với Pháp trong dự án FCAS, bởi thực tế là Pháp muốn một loại máy bay đáp ứng thêm hai tiêu chí - khả năng mang vũ khí hạt nhân và hoạt động trên tàu sân bay.

Đối với người Đức, F-35 hiện là phương tiện được chỉ định để mang vũ khí hạt nhân, và Berlin hoàn toàn không có kế hoạch đóng tàu sân bay nào. Không giống như Madrid, quốc gia muốn có cùng lúc 3 phiên bản, trong đó có một biến thể là tiêm kích hạm thực thụ và hoàn chỉnh.

Do vậy trong tình huống này, ý tưởng đứng về phía Pháp - quốc gia đang áp dụng hệ thống FCAS cho tàu sân bay hạt nhân 80.000 tấn mới PA-NG của họ, mà dường như đã đến lúc nên gọi theo kiểu Pháp là SCAF - Système de Combat Aérien du Futur (Hệ thống Chiến đấu Trên không Tương lai), có vẻ hợp lý.