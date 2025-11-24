HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng

Hải Yến |

Triển lãm Hàng không Dubai quy tụ những màn biểu diễn mãn nhãn cùng khí tài hiện đại, hé lộ tham vọng công nghệ và sức mạnh hàng không quốc tế.

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 1.

Đội bay biểu diễn Fursan Al Emarat của Không quân UAE trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 2.

Khách tham quan chụp ảnh đội bay biểu diễn Fursan Al Emarat của Không quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE.

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 3.

Tiêm kích Sukhoi Su-30SM của đội Russian Knights trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 4.

Khách tham quan tập trung quanh mô hình dự án sân bay Al Maktoum với năm đường băng trị giá 35 tỷ USD tại Triển lãm Hàng không Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 5.

Các tiếp viên Nga đứng cạnh trực thăng tấn công KA-52 tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 6.

Thành viên phi hành đoàn hãng Emirates tạo dáng bên cạnh Airbus A380-800 tại Triển lãm Hàng không Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 7.

Đội bay biểu diễn Surya Kiran của Không quân Ấn Độ trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 8.

Trưng bày mô hình thu nhỏ Airbus A380-800 của Emirates tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 9.

Người dân tham quan Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 10.

Dassault Mirage 2000-9 biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 11.

Người dân UAE theo dõi tiêm kích F-35 của Mỹ tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 12.

Các tiêm kích Sukhoi Su-30SM của đội Russian Knights biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 13.

Người xem theo dõi một robot đi bộ tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 14.

Phụ nữ UAE chụp ảnh khi máy bay biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 15.

Khách tham quan chụp ảnh đội Fursan Al Emarat, đội bay biểu diễn của Không quân UAE, tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 16.

Các doanh nhân quan sát hệ thống tên lửa phòng không Pantzir-SMD-E của Nga tại Triển lãm Hàng không Dubai.

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 17.

Khách tham quan theo dõi máy bay Airbus A350 tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 18.

Phụ nữ UAE chụp ảnh khi máy bay biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

Dubai Air Show hút mắt với dàn máy bay khủng- Ảnh 19.

Khách tham quan chụp ảnh đội Fursan Al Emarat, đội bay biểu diễn của Không quân UAE, tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai, UAE

