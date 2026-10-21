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Đua với sầu riêng Việt Nam, Thái Lan, một đối thủ tính mở tuyến đường đặc biệt đi qua 4 nước, đưa sầu riêng tươi sang thị trường tỷ dân Trung Quốc

Như Quỳnh
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Tuyến đường dự kiến sẽ đi qua Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Malaysia đang đàm phán với Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia để thiết lập các tuyến vận chuyển sầu riêng tươi bằng đường bộ sang Trung Quốc. Phương án này được kỳ vọng giúp giảm chi phí logistics, tạo điều kiện để sầu riêng Malaysia tiếp cận thị trường Trung Quốc với mức giá cạnh tranh hơn.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia Datuk Seri Mohamad Sabu, vận chuyển sầu riêng bằng đường bộ có thể mất từ 3-4 ngày. Đây được xem là phương án thay thế cho vận tải hàng không vốn có chi phí cao, qua đó mở rộng lựa chọn vận chuyển cho các nhà xuất khẩu Malaysia.

Phát biểu tại phiên chất vấn Bộ trưởng ở Quốc hội Malaysia ngày 20/10, ông Mohamad cho biết sầu riêng là loại trái cây được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng, nhưng giá bán đôi khi khiến người mua khó tiếp cận.

Theo ông, việc tìm kiếm các tuyến vận tải hiệu quả hơn có thể góp phần giải quyết vấn đề chi phí, đồng thời tạo điều kiện đưa sầu riêng tươi đến thị trường tiêu thụ lớn này thuận lợi hơn.

Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải để thúc đẩy đàm phán với 4 quốc gia nói trên. Các cuộc thảo luận về việc thiết lập những thỏa thuận vận chuyển đã được triển khai từ ngày 20/7.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán có thể gặp một số trở ngại do các quốc gia liên quan cũng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Điều này khiến việc thống nhất các phương án vận chuyển xuyên biên giới cần được giải quyết giữa các bên.

Bên cạnh vận tải đường bộ, Malaysia cũng xem xét vận chuyển sầu riêng bằng đường biển nhằm đa dạng hóa phương thức xuất khẩu. Dù vậy, thời gian vận chuyển dài hơn khiến phương án này kém phù hợp với nhu cầu tiêu thụ sầu riêng tươi của người mua Trung Quốc.

Theo ông Mohamad, Malaysia đang tích cực thảo luận về các phương án vận chuyển bằng đường hàng không và đường sắt, bên cạnh kế hoạch phát triển tuyến đường bộ. Mục tiêu là tìm ra những giải pháp đáp ứng yêu cầu về độ tươi của sản phẩm, đồng thời cải thiện hiệu quả vận chuyển.

Các tuyến đường bộ được đề xuất có thể tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp Malaysia trong quá trình đưa sầu riêng đến Trung Quốc. Nếu các thỏa thuận được hoàn tất, phương thức này được kỳ vọng giúp các nhà xuất khẩu giảm chi phí logistics so với việc phụ thuộc vào vận tải hàng không, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của sầu riêng Malaysia tại thị trường này.

Hiện các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành. Chính phủ Malaysia đang tìm cách đẩy nhanh quá trình thống nhất với các nước liên quan để triển khai phương án vận chuyển hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với sầu riêng tươi.

Tags

Malaysia.

Trung Quốc.

Sầu riêng

logistics

thái lan

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