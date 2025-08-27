Đứa trẻ bí ẩn trong hang đá Israel là "con lai" giữa 2 loài người

Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi GS Israël Hershkovitz từ Đại học Tel Aviv (Israel) đã giải mã thành công bí ẩn 100 năm về hài cốt một đứa trẻ được tìm thấy ở di chỉ Mugharat es Skhūl (hang Skhūl), viết lại một chương quan trọng của lịch sử loài người.

Hang Skhūl ở Israel, nơi hài cốt "đứa trẻ lai giữa 2 loài" được tìm thấy - Ảnh: TIME OF ISRAEL

Hang Skhūl trên thực tế là một quần thể hang động đá vôi và đá lửa trên núi Carmel ở Israel.

Năm 1928, một nhóm khảo cổ quốc tế đã phát hiện hài cốt của 7 người trưởng thành và 3 trẻ em trong hang, cùng một số xương riêng lẻ được cho là thuộc về 16 người khác, cùng rất nhiều bằng chứng cho thấy người cổ đại từng sinh sống trong hang.

Bộ xương đầu tiên được phát hiện trong số đó là của một đứa trẻ qua đời vào khoảng 140.000 năm trước, khi mới chỉ 3-5 tuổi.

Trước đây, người ta cho rằng đứa bé này là một Homo sapiens cổ đại, tức hoàn toàn thuộc về loài của chúng ta.

GS Hershkovitz và các cộng sự đã dùng các kỹ thuật hiện đại để phân tích lại hộp sọ của đứa trẻ bí ẩn này.

Họ phát hiện ra rằng tuy mang hình dạng tổng thể giống với hộp sọ người Homo sapiens nhưng hệ thống cung cấp máu nội sọ, hàm dưới và cấu trúc tai trong của hộp sọ này lại mang đặc trưng của người Neanderthal.

Loài người cổ này cùng chi Homo (chi Người) với loài người hiện đại chúng ta, đã tuyệt chủng khoảng gần 40.000 năm trước.

Theo bài công bố nghiên cứu trên tạp chí L'Anthropologie, phát hiện nói trên cho thấy hài cốt của đứa trẻ ở hang Skhūl là bằng chứng cổ xưa nhất về sự giao phối dị chủng giữa loài người hiện đại và người Neanderthal.

Những phân tích di truyền trước đây dựa trên bộ gene người hiện đại - mà DNA người Neanderthal có khi chiếm tới 2-6% - chỉ phản ánh những cuộc giao phối dị chủng xảy ra khoảng vài chục ngàn năm trước, trước khi người Neanderthal tuyệt chủng.

Vì vậy có thể nói phát hiện ở Israel đã viết lại một phần rất quan trọng của lịch sử loài người.

Trong một nghiên cứu năm 2021, các nhà khảo cổ học đã chỉ ra người Neanderthal thời kỳ đầu đã sống ở đất Israel từ 400.000 năm trước.

Một nghiên cứu khác cho rằng tại đây, những vị tổ tiên khác loài này đã chạm trán với nhóm Homo sapiens bắt đầu rời khỏi châu Phi khoảng 200.000 năm trước. Hài cốt "đứa con lai" hang Skhūl đã củng cố giả thuyết đó