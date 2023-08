Đua nhau bán cổ phiếu vì gói thầu 35.000 tỷ đồng sân bay Long Thành

CII hưởng lợi từ Nghị quyết 98

Tuần qua, trên sàn HoSE, chỉ số VN-Index tăng 18,31 điểm, lên 1.225,98 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt 114.136 tỷ đồng. Chỉ số HNX-Index cũng tăng 4,87 điểm, lên 242,41 điểm. Thanh khoản trên HNX tăng 7,2% với gần 9.887 tỷ đồng được giao dịch.

Khối ngoại đã trở lại mua ròng 12,19 triệu đơn vị, giá trị mua vào hơn 60 tỷ đồng trên sàn HoSE. Với sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng 2,04 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 65 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 10,58 triệu đơn vị, giá trị lên tới 1.636 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ 31/7 - 4/8 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 3,66 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị là bán ròng 1.511 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vì TPHCM được áp dụng Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) thông qua thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay, dự kiến từ ngày 10 - 20/9.



CII cho biết, với việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP và TPHCM được áp dụng Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù, CII đang đứng trước nhiều cơ hội trong thời gian tới. Danh mục công ty đang nghiên cứu đầu tư có tổng giá trị lên đến hơn 40.000 tỷ đồng.

Để chuẩn bị tài liệu phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu các dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng, CII cần thời gian nghiên cứu chi tiết để trình đại hội bất thường. Trước đó, CII thông qua kế hoạch, ngày 25/7 sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường năm nay để thông qua điều chỉnh hoạt động của công ty và một số vấn đề khác nhằm phù hợp với tình hình mới.

Trong một diễn biến khác, HoSE vừa nhắc nhở việc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) chậm công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm về môi trường. Cụ thể, ngày 28/7, HoSE nhận được công bố thông tin của Nhiệt điện Phả Lại về việc xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường.

Nhiệt điện Phả Lại nhận quyết định xử phạt của Bộ Công an từ ngày 10/7 nhưng tới 28/7 mới công bố thông tin.

Tuy nhiên, từ ngày 10/7, Nhiệt điện Phả Lại đã nhận được quyết định của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) về việc vi phạm thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Nhiệt điện Phả Lại đã bị xử phạt hơn 3,9 tỷ đồng cùng với hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng.



Như vậy, Nhiệt điện Phả Lại đã chậm công bố thông tin về quyết định xử phạt. HoSE nhắc nhở và đề nghị Nhiệt điện Phả Lại nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Đua nhau bán

Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings - công ty mẹ là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex-mã chứng khoán: VCG) - vừa đăng ký bán 39 triệu cổ phiếu VCG nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư. Thời gian giao dịch từ ngày 7/8 đến 5/9 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, Pacific Holdings giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 280 triệu cổ phần xuống còn hơn 241 triệu cổ phần, tương đương 45,14% vốn điều lệ VCG. Ước tính Pacific Holdings thu về gần 1.065 tỷ đồng và nếu giao dịch thành công thì doanh nghiệp này không còn là cổ đông chi phối tại Vinaconex.

Nếu giao dịch thành công, Pacific Holdings sẽ không còn là cổ đông chi phối tại Vinaconex.

Về mối liên hệ, các ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị VCG, Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc VCG, Dương Văn Mậu và Nguyễn Hữu Tới (cùng là Phó tổng giám đốc VCG) đều là cổ đông sáng lập của Pacific Holdings. Ông Trần Đình Tuấn - Phó tổng giám đốc VCG cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Pacific Holdings.



Trước đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thi công gói thầu 5.10, dự án sân bay Long Thành trị giá hơn 35.000 tỷ đồng.

Theo ACV, liên danh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là Vietur, gồm 10 thành viên do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại xây dựng ICISTAS thuộc Tập đoàn IChoding của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu, trong đó có Vinaconex. Ngược lại, liên danh Hoa Lư và CHEC - BCEG - Vietnam Contractors bị loại.

Cả 3 quỹ thuộc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital gồm VOF Investment Limited, Preston Pacific Limited và Asia Value Investment Limited đã đồng loạt bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu của Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) vào ngày 1/8/2023. Sau giao dịch, nhóm quỹ VinaCapital không còn là cổ đông lớn của CTD. Coteccons là doanh nghiệp thuộc liên danh Hoa Lư tham gia đấu thầu gói 5.10, sân bay Long Thành.

Cụ thể, VOF Investment Limited bán ra 807.450 cổ phiếu, Preston Pacific Limited bán ra 496.000 cổ phiếu và Asia Value Investment Limited bán ra 70 cổ phiếu. Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ giảm từ 5,26% xuống còn 3,51%, tương đương hơn 2,6 triệu cổ phiếu CTD. Ước tính, nhóm quỹ VinaCapital thu về hơn 87 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 31/7, nhóm quỹ này đã bán ra 600.000 cổ phiếu CTD, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,07% xuống còn 5,26%. Ước tính, tổng giá trị thương vụ đạt hơn 43 tỷ đồng.

Nhóm quỹ VinaCapital không còn là cổ đông lớn của CTD.

Ông Lương Trí Tú (em trai ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh, mã chứng khoán: DXG) đăng ký bán 4.057.971 cổ phiếu DXG để giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/8 - 5/9, theo phương thức thỏa thuận/khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Tú chỉ còn sở hữu 321.557 cổ phiếu DXG . Ước tính, ông Tú sẽ thu về khoảng 75 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại DXG.



Về hoạt động kinh doanh trong quý II, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 714 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXG đạt 1.091 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.